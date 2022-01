Agência de rating S&P elogia vitória do PS e aguarda redução forte do défice e da dívida em 2022

O primeiro Ministro, António Costa diuscursa após uma visita à fábrica Volkswagen Autoeuropa © RUI MINDERICO/LUSA

A agência de rating Standard & Poor's elogiou Portugal pelo facto de ter saído das eleições com um governo de maioria absoluta (PS) e de isso significar que o País vai garantir a continuidade da disciplina orçamental, com redução do défice público e da dívida de forma visível este ano, ajudada pela recuperação da economia e pela entrada de fundos europeus.

Num comentário enviado aos jornais, esta segunda-feira, a S&P diz acreditar que "Portugal irá avançar com a consolidação das contas públicas e com a implementação do seu Plano de Recuperação e Resiliência após as eleições deste domingo que deram ao Partido Socialista uma maioria parlamentar absoluta (uma estimativa de 117 lugares no Parlamento de 230 lugares)".

A agência de rating prevê que Portugal registe um défice público equivalente a cerca de 4% do produto interno bruto (PIB) em 2021, ou seja, "melhor do que a nossa projeção anterior, de um défice de 4,4%, e o segundo défice mais baixo entre todos os membros da zona euro, de acordo com as nossas estimativas", elogiam os avaliadores.

Se assim for, esse défice final de 4% em 2021 é também mais baixo do que estimou o próprio governo na proposta de Orçamento do Estado de 2022 (OE2022). Em outubro, a meta era 4,3%. Ou seja, o governo vai conseguir apertar mais o défice do que prometeu.

No comentário enviado esta segunda-feira, a S&P observa que "Portugal alcançou este resultado apesar do impacto negativo da pandemia no seu sector-chave do turismo, que representava 8,4% do valor acrescentado bruto e 10% do emprego antes da pandemia".

E "esperamos que quando a situação da covid-19 se estabilizar este ano, Portugal assistirá a uma forte recuperação das receitas do turismo, e a economia registará um crescimento real do PIB de 5,7%, beneficiando as finanças públicas".

Além disso, Portugal deverá receber da Europa (programa Next Generation EU) cerca de "16,6 mil milhões de euros (8% do PIB) em subvenções e empréstimos até 2026", o que dará um enorme impulso à economia, esperam os peritos da S&P.

O mesmo défice que prometeu o governo em outubro

Para 2022, "projetamos, portanto, um défice orçamental das administrações públicas de 3,2% do PIB", ou seja, igual ao que o governo PS previu no OE2022, há três meses.

"Como consequência, esperamos que a dívida líquida das administrações públicas diminua para 115% do PIB até ao final do ano 2022, a partir do seu pico de 122%", acrescenta a mesma agência.