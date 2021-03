Agências de viagem alertam para "mais dois meses de inverno" sem público na F1

Grande Prémio de Fórmula 1 de Portugal © RUDY CAREZZEVOLI/POOL/AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 19 Março, 2021 • 16:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) considera que um evento como o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 sem público será como "mais dois meses de inverno" para o setor, que acumula um ano "terrível".

Na quinta-feira à noite, o jornal Expresso noticiou que até ao fim do processo de desconfinamento - que acontece faseadamente até meados de maio -, o Governo decidiu que eventos como a Fórmula 1 "não terão público".

"Face a estas decisões - ou aparentes decisões que agora estão na imprensa, mas que ainda não nos foram confirmadas oficialmente - serão mais dois meses de inverno agora na primavera, o que faz com que o nosso inverno dure já há mais de um ano", afirmou o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, quando questionado pela Lusa.

E a ser assim, refere, mais de 12 meses sem que as agências de viagens possam fazer negócio, dada a pandemia de covid-19, trata-se de "uma circunstância nunca antes vivida e, naturalmente, terrível".

No caso das agências de viagens, havia esperança por parte de várias empresas em vender, concretamente, pacotes Fórmula 1 a clientes estrangeiros.

"A ser verdade, esperamos que mais este sacrifício - porque é um sacrifício com consequências - possa vir a significar finalmente o regresso às viagens, ao turismo, por volta de maio, de junho, um regresso à vida para todos nós, que bem precisamos", refere.

Em 05 de março, a organização do campeonato anunciou que o Grande Prémio de Portugal vai voltar a integrar o Mundial de Fórmula 1, em 02 de maio, pela 18.ª vez, a segunda consecutiva no Algarve.

Na altura, o presidente e diretor-executivo da Fórmula 1, Stefano Domenicali, salientou a ambição de voltar a contar com público no recinto algarvio, tal como em 2020, quando o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) venceu a prova.

"Estamos confiantes e animados com a temporada de 2021, pois conseguimos demonstrar o ano passado que é possível realizar 17 corridas em segurança e promover juntos dos nossos milhões de seguidores, corridas emocionantes mesmo em momentos difíceis. Esperamos poder receber novamente este ano, espetadores em Portimão de forma segura e estamos a trabalhar com o promotor nos detalhes desse plano", frisou Stefano Domenicali.

No mesmo comunicado, o Autódromo Internacional do Algarve (AIA) disse esperar uma decisão "sobre a presença de espetadores nas próximas semanas", decisão essa que, agora segundo o Expresso, terá tomada.

Igualmente citada no comunicado, a secretária de Estado do Turismo realçou a importância do evento para a notoriedade do país.

"A realização de grandes eventos no nosso país é muito importante para a imagem e promoção internacional de Portugal como destino turístico e, por isso, é com enorme agrado que vemos o retorno da Fórmula 1 ao Algarve, em 2021. Quero agradecer à FIA (Federação Internacional do Automóvel) e à Fórmula 1 pela confiança demonstrada em Portugal, no Algarve e no AIA, escolhendo o nosso país para receber mais uma ronda do calendário da Fórmula 1 e expressar o nosso total compromisso de tornar o evento num grande sucesso", afirmou Rita Marques.

O calendário do Mundial de Fórmula 1 de 2021 prevê um recorde de 23 provas, entre 23 de março, no Bahrain, e 12 de dezembro, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

A Fórmula 1 regressou a Portugal em 25 de outubro de 2020, ao Autódromo Internacional do Algarve, após 24 anos de ausência do Mundial, na sequência da reorganização dos calendários devido à pandemia de covid-19.