Agências de viagens pedem alargamento dos prazos para pagamento da dívida covid

Pedro Costa Ferreira, Presidente APAVT © Filipa Bernardo/ Global Imagens

O presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) pediu, esta quinta-feira, 8, o prolongamento do programa Apoiar.pt. Pedro Costa Ferreira, que discursava durante a abertura do 47º Congresso da associação, assumiu os bons resultados das empresas do setor em 2022 mas relembrou que durante os anos de pandemia foram perdidos "mais de seis anos de resultados".

"No início da pandemia fomos nós que repatriámos os portugueses. Reembolsámos os nossos clientes, em mais de 300 milhões de euros, e endividámo-nos para isso. Mantivemos as nossas empresas vivas e mantivemos postos de trabalhos. E endividámo-nos para isso", reforçou.

Por isso mesmo, o representante dos agentes de viagens pediu mais tempo para o pagamento das dívidas contraídas nos últimos dois anos. "Sendo certo que os processos de recapitalização para as pequenas e médias empresas falharam de forma contundente, será fundamental que se consiga prorrogar, para quem o necessite, o pagamento do serviço da dívida contraída ao longo da pandemia" apelou, relembrando que "as dívidas foram contraídas porque os apoios foram insuficientes".

O presidente da APAVT, que inaugurou os trabalhos do encontro anual com os associados, que decorre em Ponta Delgada até sábado, disse ser também necessário "trabalhar na esfera europeia para que a nova diretiva das viagens organizadas não saia ainda mais desequilibrada ao longo da cadeia de valor e ainda mais injusta para as agências de viagens".

Sobre o novo aeroporto, Pedro Costa Ferreira mostrou-se cético relativamente um desfecho definitivo no final do próximo ano, conforme anunciado pelo governo. "Há mais de dez anos que acompanhamos este processo, temos boas e fundadas razões para não acreditarmos numa decisão em 2023. E, sem decisão, evidentemente, não podemos acreditar numa solução que seja implementada nos próximos anos", lamentou, reiterando o pedido para que as obras no aeroporto Humberto Delgado avancem.

"Resta-nos exigir que façam o que neste momento parece ser ainda possível fazer, que são as obras na Portela, permitindo melhorar a operacionalidade e eficiência desta infraestrutura. Senhores políticos, deixem que as obras avancem. Não evitarão a vergonha que que se colou a todos os que contribuíram para a atual situação, mas mitigarão as consequências deste processo tão ridículo", concluiu.

*A jornalista está nos Açores a convite da APAVT