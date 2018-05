Agepor acusa estivadores em greve de prejudicar a economia e os portos

A Associação dos Agentes de Navegação de Portugal (AGEPOR) condenou esta quinta-feira a greve ao trabalho suplementar em curso no Porto de Lisboa e acusou o sindicato que a convocou de estar a prejudicar os portos e a economia nacional.

Os estivadores do Porto de Lisboa iniciaram na segunda-feira uma greve de duas semanas ao trabalho suplementar e ao trabalho aos fins de semana e feriados, convocada pelo Sindicato dos Estivadores e da Atividade Logística (SEAL).

Na origem do conflito laboral estão alegadas práticas anti-sindicais, o impasse da negociação salarial e a distribuição do trabalho no Porto de Lisboa.

A AGEPOR criticou, num comunicado, a postura do SEAL, acusando-o de querer apenas impor as suas condições, ignorando o acordo de paz social em vigor em Lisboa.

“A AGEPOR não pode deixar, uma vez mais, de condenar estas constantes e recorrentes tentativas de prejudicar a imagem dos portos portugueses e que, consequentemente, enfraquecem a economia nacional”, afirmou a associação empresarial.