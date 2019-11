AGEPOR aponta investimento nos portos como prioridade no setor

O aumento do investimento e da capacidade dos portos, a par da paz social são as principais prioridades do setor marítimo-portuário apontadas pela AGEPOR. As palavras são de Rui D’Orey, no âmbito da celebração dos 100 anos de associativismo dos Agentes de Navegação e o 20º aniversário da AGEPOR.

“É uma feliz coincidência que este evento coincida com o princípio de uma nova legislatura. É, pois, o momento certo para falarmos sobre os temas-chave que devem estar na agenda política do nosso sector”, realçou o presidente da AGEPOR, apontando como principais prioridades: o investimento e o aumento de capacidade dos portos; a conclusão do projeto JUL (Janela Única Logística); e a paz social no setor marítimo-portuário.

O responsável destacou a necessidade de investir nos portos portugueses de forma a garantir a execução da “Estratégia para o Aumento da Competitividade Portuária”. Como exemplo de investimentos previstos, Rui D’Orey destacou o alargamento da PSA Sines, o novo terminal Vasco da Gama, as dragagens do porto de Setúbal, a modernização da LISCONT em Lisboa ou o Terminal -14 de Leixões.

Sobre a JUL, o presidente da AGEPOR notou que “é prioritário avançar com a sua implementação, de forma a que a dimensão física seja complementada e suportada por uma dimensão digital”.

Rui D’Orey destacou ainda a paz social como um “vetor essencial” para o desenvolvimento portuário, lembrando as greves ou ameaças de greve constantes.

Como maiores desafios do setor, a AGEPOR identificou a digitalização e a sustentabilidade ambiental.