Agricultores açorianos querem aumento de 12 ME nas verbas do setor para 2022

© Nuno Gomes / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 10 Setembro, 2021 • 18:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da Federação Agrícola dos Açores, Jorge Rita, defendeu um aumento de 20% das verbas dedicadas à agricultura, equivalente a 12 milhões de euros, no Plano e Orçamento da região para 2022.

"Aquilo que pretendemos e aquilo que dissemos ao senhor presidente e ao senhor secretário regional das Finanças é que, para a agricultura e para as suas necessidades prementes, é que haja um aumento de 20% no Plano", declarou.

O dirigente falava na sede da Presidência do Governo dos Açores, em Ponta Delgada, após uma audiência com o líder do executivo açoriano, José Manuel Bolieiro, e com o secretário das Finanças, Basto e Silva, no âmbito da elaboração do Plano e Orçamento da região para 2022.

No total, o Plano e o Orçamento dos Açores para 2021 contemplaram um investimento de cerca de 122 milhões para as áreas da agricultura e do desenvolvimento rural (59,5 milhões de fundos regionais e 62 milhões de fundos comunitários).

Jorge Rita defendeu um reforço de 12 milhões de euros para o setor agrícola em 2022.

"Estamos a falar em média de 12 milhões de euros que são precisos como reforço, precisamente para satisfazer as necessidades que o setor tem e os compromissos que quer o Governo Regional tem, quer os agricultores têm", afirmou.

Para o líder dos agricultores açorianos, o aumento do valor é necessário para o "melhoramento das infraestruturas agrícolas".

Segundo disse, o reforço da verba seria também utilizado como "ajudas diretas" aos agricultores, que atravessam uma "grave crise".

"O próximo ano pode ser muito mais complicado e complexo do que este. Não pode haver desinvestimento neste setor. Tem de haver um reforço do investimento neste setor. Este setor é extremamente importante para a economia", destacou.

Jorge Rita alertou para a "brutalidade dos custos de produção" na agricultura, devido ao "aumento das matérias-primas, do petróleo e da mão-de-obra".

"Os produtores de leite estão totalmente asfixiados, derivado aos brutais custos dos aumentos de produção e ao não pagamento justo do preço de leite", afirmou.

O presidente da Federação Agrícola dos Açores observou ainda ser necessário "repensar" o transporte marítimo de cargas e descargas no arquipélago.

Na quinta-feira, o presidente da Federação Agrícola dos Açores apelou a uma maior atenção dos partidos políticos na região para a crise do setor do leite, propondo apoios aos produtores se o preço do leite não aumentar.

O Plano e o Orçamento dos Açores para 2022, os segundos da atual legislatura, vão ser discutidos até ao final no ano na Assembleia Legislativa Regional.

O Plano e Orçamento da região para 2021 foram aprovados em abril com os votos favoráveis do PSD, CDS-PP, PPM, IL e Chega e a abstenção do PAN.

O Governo dos Açores, de coligação PSD, CDS-PP, PPM, é liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro.