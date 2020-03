AHP admite: hotelaria pode ter perdas de 800 milhões até junho

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) realizou uma estimativa da perda de receitas para o setor devido ao novo coronavírus (Covid-19) e, num cenário mais gravoso, a perda de receita pode ascender a 800 milhões de euros.

Dos 70 milhões de dormidas registadas no ano passado, 58 milhões foram na hotelaria nacional. No período de 1 de março a 30 de junho, foram 14,6 milhões de dormidas. Pegando nestes números e aplicando-os a 2020, a AHP, com base numa inquérito que realizou, estabeleceu dois cenários. Se o setor perder menos de 30% das reservas que teve entre março e o final de junho do ano passado, isso vai traduzir-se em menos 4,4 milhões de dormidas e a perda de receita que pode ascender a 500 milhões de euros.

Contudo, um cenário mais grave, com cancelamentos na ordem dos 50% comparativamente ao ano passado, traduz-se numa perda de 7,3 milhões de dormidas, o que significa que a perda de receita pode subir para 800 milhões de euros.

Mais de 350 mil noites canceladas

A associação que reúne os hoteleiros nacionais realizou um inquérito aos associados. Colocou-lhes dez questões para aferir os efeitos da epidemia do covid-19 para o setor. O inquérito foi respondido entre 3 e 9 de março e à medida que os dias foram passado, as respostas foram mudando um pouco o cenário. Questionados se tinham cancelamentos devido ao novo coronavírus, a 3 de março, 38% dos inquiridos admitia que tinham tido desmarcações mas sem sem significado expressivo e 25% admitia que tinha tido cancelamentos acima dos 10%.

No dia 5, na mesma questões, os que tinham cancelamentos acima dos 10% já representavam 36% e os que tinham mas sem significado expressivo localizava-se nos 25%. E 9 de março os números eram ainda mais contrastantes: 41% admitia que tinha tido cancelamentos acima dos 10% e apenas 18% dizia que não tinham expressão.

Até ao dia 9 de março, e com base neste estudo, o setor como um todo teve 346 497 noites canceladas. Em Lisboa, os cancelamentos surgem dos seguintes mercados: Itália, China, Reino Unido, Espanha e França. De notar que para a capital, estes três primeiros mercados não fazem parte do top 5 dos mercados com maior presença. “Lisboa é a que sinaliza um maior registo de números quanto aos que têm cancelamentos superiores a 10%, seguindo-se a região Norte. Ou seja, a região Norte e a região de Lisboa são as que sinalizam o maior volume de cancelamentos entre o período de fevereiro a maio”, disse Cristina Siza Vieira, CEO da AHP, na conferência de imprensa.

No Norte, os cancelamentos foram sobretudo de Portugal, França, Espanha, Itália e Reino Unido. O Centro teve também cancelamentos de portugueses e espanhóis, mas também de italianos, chineses e brasileiros.

