AHRESP apresenta novas medidas ao Governo e teme “endividamento estrangulador”

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) apresentou novas propostas de medidas ao Governo, no contexto da crise da pandemia de covid-19. Considerando que as medidas já anunciadas pelo Governo de António Costa são “insuficientes”, a AHRESP indica propõe novas medidas para apoair a restauração, bebidas e o alojamento turístico.

“Face ao agudizar da crise, a AHRESP entregou ontem ao Governo um conjunto de novas medidas para apoiar a restauração e bebidas e o alojamento turístico, nomeadamente o reforço da comparticipação pública no regime do ‘lay off’ simplificado e novas condições para a tesouraria das empresas, que não provoquem um endividamento estrangulador e insustentável no cenário pós-crise”, indica a AHRESP, através de comunicado.

As propostas apresentas pela AHRESP pedem o apoio direto à tesouraria de todas as empresas através do pagamento de salários, das carências no pagamento de impostos, contribuições, rendas, do urgente acesso e aplicação do ‘lay off’, do cumprimento das responsabilidades do Estado para com os agentes económicos.

A associação pede ainda ao Governo que estas propostas sejam adotadas e que tenham aplicação imediata, para garantir que a “economia nacional não pare, mantendo vivos os setores da restauração e do alojamento, fundamentais na estabilização da nossa economia, na criação de riqueza e de valor, e acima de tudo, vitais para a manutenção de muitos milhares de postos de trabalho.”