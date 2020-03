AHRESP. Metade das empresas de alojamento com quebras superiores a 40%

Metade das empresas de alojamento registam já quebras de ocupação superiores a 40%, na sequência do desenvolvimento do novo coronavírus, percentagem que também se aplica às empresas da restauração, afirmou a secretária-geral da AHRESP à Lusa.

“Fizemos dois inquéritos, ao qual responderam mil associados, através dos quais uma das vertentes analisadas foi o impacto económico do Covid-19 no setor e, deste ponto de vista, estamos, de facto, muito preocupados”, defendeu a secretária-geral da Associação da Hotelaria, restauração e Similares de Portugal (AHRESP), Ana Jacinto, em entrevista à Lusa.

Na semana passada os primeiros dados revelavam que cerca de 30% das empresas do setor do alojamento estavam quebras nas taxas de ocupação/cama na ordem dos 15% a 30%, enquanto, neste momento, “fechámos mais inquérito e cerca de 50% do alojamento tem quebras na taxa de ocupação, que já são acima de 40%.

Por sua vez, na restauração, o primeiro inquérito revelou que 30% das empresas diziam ter quebras na ordem dos 10% a 25%, percentagem que, segundo os dados hoje apurados, subiu para 40%.

Conforme explicou a secretária-geral da AHRESP, a maior parte deste cancelamentos, que não estão localizados numa região geográfica, coincidem com a época da Páscoa, embora afetem também a do verão.

“Quanto mais tempo estivermos nesta situação, mais preocupados vamos ficar. Se a Páscoa já está perdida, não queremos também perder o verão e queríamos que se recuperassem algumas reservas canceladas na Páscoa”, vincou.

Ana Jacinto indicou ainda que, no caso do alojamento, os mercados que mais retrairam foram o italiano, espanhol, francês e também o asiático, enquanto, no que se refere à restauração, regista-se uma grande perda de procura por parte do mercado nacional.

Assim, a AHRESP vai continuar a monitorizar a situação, lamentando que, provavelmente, na próxima semana, os dados serão ainda “mais preocupantes”.

Adicionalmente, a associação já alertou o Turismo de Portugal para a necessidade de se fazer uma campanha de promoção interna, uma vez que se os cidadãos “têm receio de viajar para fora, podem viajar cá dentro”.

Já no que se refere à adoção das recomendações propostas pela associação, bem como pela Direção-Geral da Saúde (DGS), mais de 70% das empresas que responderam ao inquérito asseguraram já estar a cumprir.

Entre as medidas em causa, encontram-se o reforço da higienização das superfícies, das zonas públicas, a lavagem das mãos, bem como os procedimentos a adotar em caso de suspeita de infeção.

“Estamos a acompanhar [o desenvolvimento da pandemia] com alguma preocupação, para não dizer muita. A AHRESP tem estado, desde a primeira hora, a acompanhar e a ajudar os seus associados”, sublinhou Ana Jacinto.

Criada em 1896, a AHRESP é uma associação de defesa e representação do turismo, contando, atualmente, com 25 mil associados registados.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 125 mil pessoas, com casos registados em cerca de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados.