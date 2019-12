AHRESP: Agravamento fiscal é despropositado, discricionário e penalizador

A proposta do Governo para o Orçamento do Estado “retira a confiança na atividade turística nacional”, indicou esta quinta-feira, a AHRESP, Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, que atribui uma nota negativa ao aumento da tributação da atividade do Alojamento Local.

A medida, que passa o índice de tributação de 0,35 para 0,55 dos lucros para alojamentos em zonas de contenção é, para a AHRESP, uma “medida da maior injustiça para todos os que investiram, recuperaram imóveis desocupados e abandonados, contribuindo assim para uma importante regeneração urbana”.

A Associação que representa os profissionais do alojamento e bebidas recorda ainda que “o Alojamento Local é uma atividade da maior relevância para as economias locais, em que só na região do Algarve, conforme estudo recente apresentado pela AHRESP, foi responsável pela criação de mais de 66 mil postos de trabalho (diretos e indiretos), representando cerca de 18,75% do PIB regional”.

Numa nota onde lamenta que a proposta entregue esta segunda-feira, por Mário Centeno no Parlamento, “não mantenha a estabilidade fiscal na atividade turística”, a AHRESP destaca o “agravamento fiscal em sede de IRS e IRC” que considera ser “despropositado, discricionário e penalizador para uma atividade de maior relevância na recuperação económica de Portugal”.

A entidade tomou nota da isenção de mais-valias para alojamentos locais que passem a arrendamento de longa duração mas lembra que dada a especificidade do Alojamento Local seria importante “uma isenção da mais-valia, independentemente do destino que é dado ao imóvel, não ficando o mesmo sujeito a qualquer outra obrigatoriedade.

A associação mostra satisfação pela autorização legislativa que abre caminho a uma redução do IVA em todos os serviços de bebidas e o alargamento da taxa reduzida de IRS até aos primeiros 25 mil euros de matéria coletável, quando antes se ficava apenas pelos primeiros 15 mil euros.

“A AHRESP irá solicitar, com caráter de urgência, reuniões a todos os Grupos Parlamentares para que em sede de especialidade se possam reverter medidas penalizadoras para a atividade das nossas empresas, para além de que continuaremos a pugnar pela redução dos inúmeros custos de contexto que continuam a perturbar a nossa competitividade, nacional e internacional”, nota a associação presidida por Mário Pereira Gonçalves.