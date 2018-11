AHRESP preocupada com aplicação de taxa turística em Fátima

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) manifestou-se esta quinta-feira preocupada com a aplicação de uma taxa turística em Fátima, advertindo que pode prejudicar a competitividade do destino.

A Câmara de Ourém propôs uma taxa turística de um euro por noite em Fátima, tendo aprovado a 1 de outubro, em reunião do executivo, o regulamento para a sua criação, sujeito a consulta pública, disse na altura à Lusa o presidente da autarquia, Luís Albuquerque.

A AHRESP questiona a medida e solicita à Câmara Municipal de Ourém a suspensão do processo. “Não existiu qualquer informação ou diálogo, formal ou informal, com a AHRESP sobre esta matéria e temos conhecimento que também não existiu qualquer informação ou diálogo, formal ou informal, com o Turismo do Centro, nem com a instituição, nem com o seu presidente, que foi nesta matéria também apanhado de surpresa”, adianta o presidente da associação, Mário Pereira Gonçalves, em comunicado.

Segundo o responsável, a AHRESP “sempre se mostrou disponível para dialogar com as autarquias e está uma vez mais recetiva a dialogar com o município de Ourém. “Recordamos o sucesso das negociações que em estreito trabalho com a Câmara Municipal de Aveiro, levaram à respetiva abolição de uma taxa turística, bem como à reformulação do modelo em Lisboa. Foram casos em que existiu diálogo e através do qual se chegou a consensos”, disse ainda.

A AHRESP considera que esta taxa criaria dificuldades à competitividade do destino. O seu receio, precisa Mário Pereira Gonçalves, é “a diminuição de turistas no concelho de Ourém, no seguimento da queda da procura a que se assiste atualmente e tendo em conta as especificidades dos negócios familiares, muito sazonais, e com os contratos comerciais para 2019, e mesmo para 2020, já fechados, estes custos não previstos, serão exclusivamente suportados pelas nossas empresas, pondo em risco a sua sustentabilidade, bem como dos seus postos de trabalho”.

“Devemos relembrar que, numa altura em que o mercado está retraído, e atendendo que o turismo de Fátima, é na sua maioria, sustentado na receção de grupos, não podemos renegociar com os operadores, no curto prazo, novas condições”, alerta a associação.