AHRESP. Web Summit com impacto de 64,4 milhões de euros no turismo

A AHRESP fez as contas e estima que a chegada de 70 mil visitantes à Web Summit poderá ter um impacto de 64,4 milhões de euros no turismo. Só com os gastos dos participantes durante os quatro dias da feira de tecnologia, que arranca na segunda-feira, com lotação esgotada.

“O evento é especialmente impactante para o canal Horeca (hotéis e restauração), pois a necessidade de alojamento, alimentação, animação, entre outras, é uma realidade constante. O ano de 2019 será ainda mais positivo, prevendo-se mais visitantes e impactes diretos e indiretos muito significativos na economia”.

Para a edição deste ano da feira de tecnologia a AHRESP faz uma projeção “otimista”. Tendo por base os resultados das edições dos dois últimos anos, a associação calcula que, em novembro, o número de hóspedes possa aumentar 9,8%, com as dormidas a apresentar um crescimento homólogo de 9,1%, com o mercado externo a contribuir com um aumento de 10,1%.

A ocupação-cama também deverá registar um crescimento de 1,6 pontos percentuais, para os 51,7%, com a receita por quarto disponível (RevPar) a fixar-se nos 66 euros, uma subida de 10,5%.

A associação estimou igualmente os gastos que os participantes terão durante a realização da feira de tecnologia. Tendo como referência o inquérito ao Congressista 2019, do Observatório do Turismo de Lisboa (da Associação de Turismo de Lisboa) – onde foram inquiridos os participantes de três congressos realizados em Lisboa, entre março e junho – a associação estimou os gastos diários de cada participante.

Com o alojamento cada visitante terá um gasto diário de 125 euros, a que soma 50 euros/dia com restauração e animação, 20 euros com deslocações, a que se soma 35 euros para outras despesas. Por dia, cada visitante terá um custo médio de 230 euros, elevando para 920 euros o valor despendido durante o período da feira.

Feitas as contas, durante quatro dias, os 70 mil participantes na Web Summit irão ter gastos na ordem dos 64,4 milhões de euros.