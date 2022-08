AICCOPN. Consumo de cimento no mercado português aumenta 4,3% no 1.º semestre

O consumo de cimento no mercado português aumentou 4,3% no primeiro semestre, para 1.994 milhares de toneladas, face a igual período do ano passado, revelou esta sexta-feira a Associação dos Industriais de Construção e Obras Públicas (AICCOPN).