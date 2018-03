AICEP vai abrir delegações em Cantão e Dublin

Em 2019, Portugal vai ter mais duas novas representações para captar investimentos estrangeiros e encontrar mais possibilidades de exportação em Cantão, na China, e em Dublin, na Irlanda, anunciou o presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), esta terça-feira, no Parlamento.

Em audição na comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros, Luís Castro Henriques considerou que “a atual rede da AICEP tem uma cobertura adequada”, mas há mercados que estão a crescer tanto que é altura de expandir a presença da agência.

Para já, o presidente da AICEP aceita que existem “dois sítios que precisam de maior abertura de pontos de venda, a China e a Irlanda”, o que deve acontecer no ano que vem.

Na China, Portugal já tem três bases de trabalho — Pequim, Xangai e Macau (sendo que Macau serve de base para tratar de negócios em Hong Kong e Guangzhou) –, mas falta cobertura em Cantão, onde ainda não há “presença física” da agência.

O mesmo acontece com Dublin, mercado que é tratado a partir de Londres, mas que Castro Henriques sente ser merecedor de uma delegação própria.

Não o disse, mas a partir do início de 2019 acontecerá o Brexit (saída do Reino Unido da União Europeia), pelo que será avisado Portugal ter um pé mais firme na Irlanda, um dos países que mais cresce na Europa, atualmente.

“Uma multinacional de 450 pessoas”

Tal como noticiou o Dinheiro Vivo no sábado, citando o próprio Castro Henriques, “no pipeline atual, os projetos que temos em análise para concretizar este ano ou no próximo ano e meio, a proporção de IDE aumenta muito claramente face ao que vimos até aqui. Para termos uma base de comparação, em média, do que já entrou, dá 55% de IDE, 45% de investimento de raiz acionista portuguesa. Mas, agora, no nosso pipeline, vemos que a proporção do capital estrangeiro já vai em 70% contra 30% nacional”.

O valor de projetos em análise, no corredor, ascende a 2,3 mil milhões de euros, afirmou perante os deputados.

Relativamente à expansão da rede da agência, o líder da AICEP referiu que “somos quase uma multinacional, temos 450 pessoas espalhadas pelo mundo”, mas que há mercados que estão a ser avaliados porque parecem ser promissores, só que é preciso mais tempo para confirmar que a robustez da tendência de crescimento.

“Estamos a fazer acompanhamento a distância de países como o Senegal e a Costa do Marfim”, mas qualquer abertura de delegações ou de agentes que trabalhem esses mercados só no próximo triénio. “Para este triénio as coisas já estão mais ou menos definidas”.

Em todo o caso, “a nossa presença poderá aumentar em algumas destas geografias, mas tem de ser ponderado”. Têm de ver ser as tendências de crescimento se confirmam.

“Escuteiros” para o investimento estrangeiro

Castro Henriques foi ainda confrontado pelo deputado José Cesário, do PSD, com a “dependência” de Portugal em relação aos mercados europeus e com o risco que isso levanta para o crescimento das exportações e da captação de investimentos.

O responsável da AICEP respondeu que “essa dependência não é uma grande preocupação neste preciso momento”. “A Europa tem tido menor crescimento e no entanto temos angariado muitos investimentos”, referiu.

O objetivo da agência “é converter o que está no pipeline” em investimento de facto. Além disso, lembrou que a AICEP está a montar uma “rede de scouts [escuteiros, no sentido literal]” que no fundo são agentes ultra especializados que estão no terreno para angariar novos negócios em termos de investimento direto estrangeiro (IDE).

Em nome da tal diversificação, esses especialistas estão em mercados como em Tóquio, China e Coreia. Diz que estão a fazer “o reforço dessa rede de scouts”.

Atualmente, a rede da AICEP tem quatro destes agentes: dois na Europa, um na capital chinesa e outro no Japão, que também trata da Coreia do Sul.

No caso do Brasil, a nova aposta tem sido trazer empresas mais pequenas (PME), que podem ser aliciadas com o facto de Portugal ter já uma grande operação brasileira, a da Embraer (aeronáutica), referiu o líder da agência.

Estas regiões não europeias “são alguns dos mercados que nos preocupam e estamos a trabalhar neles”, disse Luís Castro Henriques.

(atualizado às 17h45 com mais declarações da audição parlamentar)