AICEP contratualiza investimento recorde de 2,7 mil milhões de euros em 2021

O secretário de Estado da Internacionalização disse esta quarta-feira que o valor de investimento contratualizado pela AICEP em 2021 ascendeu aos 2,7 mil milhões de euros, valor recorde e que duplica o registado em 2019.

Falando no final da reunião do Conselho de Ministros, em Lisboa, na qual foram aprovadas as minutas referentes a 26 contratos fiscais de investimento, o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, precisou que os contratos de investimento contratualizados pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) ao longo deste ano permitem a criação de 7.274 novos postos de trabalho e a manutenção de 41.538 empregos.

"Com estes projetos hoje aprovados, o valor contratualizado pela AICEP durante o ano de 2021 atingirá até 31 dezembro deste ano os 2,7 mil milhões de euros", referiu o governante, assinalando que se trata do valor "mais alto registado em toda a história da AICEP" e o dobro do contabilizado "no melhor ano de sempre, que havia sido 2019".

No total, foram contratualizados 124 projetos de investimento ao longo deste ano, que estarão espalhados por 70 municípios de todo o país.

Eurico Brilhante Dias precisou ainda que em relação aos 26 projetos hoje aprovados, o de maior dimensão -- com um investimento previsto de 265,6 milhões de euros e a criação de 405 postos de trabalho -- é coreano.