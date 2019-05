AICEP distingue empresas exportadoras e investidoras

Durante a conferência da AICEP, que decorreu ontem, na Nova SBE, em Carcavelos, houve espaço para distinguir as empresas que se destacaram pelo seu desempenho no desenvolvimento de estratégias de internacionalização e investimento em 2017. Os Prémios AICEP dividem-se em duas categorias: Melhor PME Exportadora e Melhor Investimento.

Nomeadas para a primeira categoria estavam a Carmo Wood, FAMO – Indústria de Mobiliário de Escritório, Miranda & Irmão e Sociedade Têxtil Vital Marques Rodrigues, Filhos. Na categoria Melhor Investimento, as nomeadas eram a Amorim Florestal, Gestamp Aveiro e Simoldes Plásticos.

Miranda & Irmão é a Melhor Exportadora

Com mais de 60 anos de história, a fabricante de componentes para bicicletas foi a premiada como Melhor PME Exportadora. A empresa de Águeda é a única fabricante da Europa de pedaleiras e travões, fornecendo as principais marcas de bicicletas da Europa.

Alemanha, Holanda, Áustria e França são os seus principais mercados de exportação. A PME registava em 2017 um volume de negócios de 19,25 milhões de euros, correspondendo 15 milhões a exportações.

No futuro, a fabricante ambiciona apostar na área das bicicletas elétricas. “Este prémio é um reconhecimento do trabalho que temos vindo a desenvolver. A AICEP tem sido um parceiro fundamental na implementação da estratégia de internacionalização”, disse Ana Bastos, diretora financeira e representante da gerência da Miranda & Irmão. Ganhar este prémio significa “uma maior visualização do nosso trabalho, de como a empresa é dinâmica e de como estamos a apostar na inovação”.

Melhor Investimento é da Simoldes Plásticos

Simoldes Plásticos foi a grande vencedora na categoria Melhor Investimento. A grande empresa, fundada em 1980, que pertence ao Grupo Simoldes dedica-se ao desenvolvimento e produção de componentes do setor automóvel.

Como principais clientes, a empresa com sede em Oliveira de Azeméis tem a Volkswagen, Renault, Seat, Skoda, Nissan, Toyota, Porsche, Honda, Opel, Peugeot e Citroën. A empresa tem unidades de produção em França, Brasil, Polónia e República Checa.

A Simoldes Plásticos contava em 2017 com um volume de negócios de 112,7 milhões de euros, correspondendo78,5 milhões a exportações, sendo os seus principais mercados a Espanha, França, Alemanha, Reino Unido e Polónia.

O projeto que deu o prémio – HightTechWrap – dotou a Simoldes de uma unidade de revestimentos de peças termoplásticas, com as tecnologias mais avançadas, tornando possível a diversificação da produção e aumentando a sua capacidade produtiva. “Este prémio deve-se ao investimento que a Simoldes fez numa unidade de revestimento que foi e é essencial para o nosso crescimento”, disse Jaime Sá, CEO da Simoldes. “Estas iniciativas e apoio que dão às empresas é essencial. Esperamos continuar a tê-lo [o apoio] porque o futuro tem grandes deafios que têm muitas necessidades de financiamento”.

AICEP recebe prémio internacional

Em dia de premiar empresas, também a anfitriã foi distinguida. A AICEP recebeu o prémio “Best to Invest Top IPA 2019”, na região da Europa Ocidental, da Site Selection Magazine, publicação da Conway – empresa de consultadoria especializada em investimento direto estrangeiro e market research.

O prémio distingue a AICEP como uma das melhores agências de promoção de investimento do mundo. Luís Castro Henriques recebeu o prémio das mãos de Annika Jostmeier, vice-presidente da Conway, que afirmou ser “uma honra entregar este prémio não só à AICEP, como a Portugal”.

Os prémios “Best to Invest Top IPA” reconhecem o profissionalismo, capacitação, liderança, equipa de colaboradores e o sucesso global das organizações. Entre os critérios que deram este prémio à agência portuguesa, destacam-se a capacidade de resposta a pedidos de informação, técnicos com o melhor conhecimento, acesso a bases de dados de fácil consulta e reputação nos serviços after-care.

Além de ser uma consultora especializada na área do investimento direto estrangeiro, a Conway também apoia agências na promoção de investimento, regiões e cidades na promoção da sua atratividade com vista a captar investimento.

A entrega de prémios contou com a presença de Eurico Brilhante Dias, secretário de Estado da Internacionalização, Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Castro Henriques, presidente da AICEP, e foi conduzida por Rosália Amorim, diretora do Dinheiro Vivo, media partner desta iniciativa.