AICEP. Investimento recupera da pandemia e vai "superar os mil milhões confortavelmente"

A Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) assegura que o nível de investimento captado para o país estará de volta à "normalidade" este ano, com "várias centenas de milhões" de euros de investimento direto externo contratualizadas até junho e confiança de que no final do ano os números estarão em linha com os valores contratualizados em 2019.

"Confortavelmente, iremos superar os mil milhões", afiançou esta terça-feira o presidente da AICEP, Luís Castro Henriques, durante a apresentação do pano estratégico da agência até 2022. "Se me perguntarem: estamos de volta à normalidade? Estamos", referiu.

Segundo os dados apresentados, a AICEP chegou ao final do ano passado com 287 milhões de euros em investimento contratualizado, numa quebra de 76% face aos 1172 milhões de euros em projetos que beneficiaram de incentivos em 2019.

Ao certo, o país fechou a entrada de 30 projetos de investimento, mas com uma forte prevalência de centros de serviço partilhados e centros de desenvolvimento de software, com apenas cerca de uma dezena de investimentos fabris. O número de postos de trabalho criados ficou acima de dois mil, indicou o presidente da AICEP, mas distante dos cerca de sete mil empregos criados com os investimentos de 2019.

Mas, para 2021, a agência já faz contas a ficar "em linha" com a fasquia do ano pré-pandemia. "Neste momento, já contratualizámos várias centenas de milhões de euros. Não estou a falar de uma base zero. Estamos em junho, seria estranho. Mas posso dizer que, daqui até outubro, ainda iremos contratualizar a mesma proporção. Depois, obviamente, o número final dependerá do que se conseguir fazer até ao final do ano", indicou Luís Castro Henriques.

Segundo o presidente da AICEP, apoiar a confiança na recuperação nos níveis de investimento captado está desbloqueio de parte dos projetos de investimento industrial travados no ano passado pela incerteza da pandemia. "Houve alterações a adaptações de projetos, o que permitiu garantir que uma boa parte do pipeline 2020 passou para 2021. Neste momento, até há algum que passa para 2022, mas que está mais ou menos assegurado."

Luís Castro Henriques destacou, sem detalhar, a "tipologia de inovação dos projetos" em vista, mas lembrou o recente anúncio já este ano de um investimento em componentes de foguetão pela RFA, empresa do sector espacial alemão em parceria com o CEiiA - Centro de Engenharia e Desenvolvimento.

Exportações enfrentam maior incerteza

Mas, se a retoma do investimento direto externo é dada como segura, há maior incerteza quanto àquele que será o comportamento das exportações, após uma queda de 10,2% e de o peso das exportações no PIB ter ficado pouco acima de 34% (43,5% em 2019).

A incerteza é trazida por um cenário de forte disrupção das cadeias globais de valor que estão a dificultar as operações das indústrias - seja no acesso a matérias-primas, seja na capacidade de escoar - , mas também pela possibilidade de haver novos confinamentos nos mercados importantes para as exportações portuguesa.

"O que impacta mais as nossas exportações são os confinamentos na Europa e no hemisfério norte, que fecham as lojas e toda a cadeia de consumo dos países. Este ano, sabemos que fomos todos afetados três meses. Durante o primeiro trimestre, toda a gente foi afetada. Irá ser um ano de recuperação. A questão é quando é que vamos poder ultrapassar 2019. Ainda vai demorar um bocadinho", antecipou.

O presidente da AICEP reconhece que, se a disrupção logística poderá ser ultrapassada mais até ao final do ano, a subida dos efeitos de subida de preços de matérias-primas poderá ser mais duradoura. "Em termos de equilíbrio de preços, ainda vamos ter um bocadinho de paciência, mas perceber que isto é um movimento global e que afeta toda a gente".

Se, quanto apreços, pouco há a fazer, a AICEP diz-se disponível para apoiar o escoamento das produções. "Empresas que possam ter dificuldade com alguma cadeia logística - sobretudo para chegar a um determinado sítio, quando têm já a mercadoria pronta para enviar - podem entrar em contacto com a nossa área comercial, que aí trabalhamos com todos os operadores para percebermos como podemos ser de ajuda.