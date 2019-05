AICEP lança curso de e-learning sobre comércio eletrónico

A AICEP Portugal Global lançou o primeiro curso de e-learning dedicado à exportação online, numa tentativa de dar resposta à crescente importância do comércio eletrónico como forma de internacionalização.

Inserido na Academia Internacionalizar, o novo curso será um canal didático e interativo com vídeos, chats, webconferences, testes, trabalhos e avaliação, havendo o acompanhamento de um tutor para orientar as tarefas e responder a dúvidas. As inscrições estão abertas no portal da e-Academia.

Com início marcado para 1 de junho, o curso terá a duração de dez semanas. Para já está limitado a “20/25 empresas”, explica ao Dinheiro Vivo João Dias, administrador executivo da AICEP e responsável pela transformação digital, para se poder “avaliar como corre”.

“O objetivo da e-Academia é democratizar e tornar acessível esta capacitação das empresas”, diz João Dias. O responsável adianta também que este é apenas o premeio curso da academia de e-learning, pretendendo lançar o segundo ainda este ano.

Os conteúdos estão permanentemente acessíveis, podendo o sistema ser utilizado a qualquer hora do dia, permitindo assim definir o ritmo de aprendizagem de cada um.

“O novo curso de E-Learning da Academia Internacionalizar da AICEP é uma de muitas iniciativas que estamos a desenvolver para capacitar as empresas portuguesas, particularmente PME, para o e-commerce”, refere o presidente da AICEP em comunicado, Luís Castro Henriques. “Acreditamos que os novos serviços e produtos customizados e de elevado valor acrescentado da AICEP são uma oportunidade para as empresas que se querem afirmar internacionalmente, capacitando-as para os novos desafios, reforçando cada vez mais a expansão do novo Portugal Global”.