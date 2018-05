AICEP lança programa para apoiar e-commerce

A AICEP Portugal Global acaba de lançar um programa para apoiar as empresas portuguesas que apostem no comércio eletrónico. O programa Exportar Online, cuja dotação será conhecida até ao final do ano, irá desenvolver-se em quatro eixos: informação, capacitação, consultoria e financiamento.

O comércio digital é “uma nova e enorme oportunidade para aumentar o volume das exportações, os mercados para que exportamos e de multiplicar os canais de acesso aos consumidores”, sublinhou hoje o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, na abertura da conferência Exportar Online, a decorrer em Matosinhos, onde foi apresentado o novo programa de apoio à internacionalização.

Como realçou Augusto Santos Silva, o novo programa tem quatro eixos essenciais: informação – “providenciar informação rápida e completa às empresas que se pretendem lançar nas plataformas digitais”; capacitação – “ajudar as empresas a formar os quadros e a dotarem-se dos elementos de gestão necessários”; consultoria técnica – ajudar as empresas a responder a questões como “será que vale a pena? Os produtos e serviços têm lugar nestas plataformas digitais?”; e, por último, financiamento – “apoiar as empresas quando se decidam entrar numa plataforma”.

Luís Castro Henriques, presidente da AICEP, sublinhou a necessidade do meio empresarial português apanhar “um comboio já a alta velocidade”, recordando que neste momento “60% das empresas portuguesas continua no século passado”, sem qualquer presença no mundo digital. O comércio digital é uma janela de oportunidade para as empresas exportarem os seus produtos com menos custos operacionais e barreiras, e a um mercado global, 24 horas sobre 24 horas, disse ainda.

A aposta no e-commerce “é essencial para as exportações atingirem 50%” do Produto Interno Bruto, quando no ano passado atingiram os 43%, disse.

Se o comércio digital é uma janela de oportunidade para as empresas portuguesas colocarem os seus produtos e serviços no mundo, de forma rápida e económica, também comporta desafios. Segundo Bernardo Correia, diretor da Google para Portugal, as empresas terão de se focar nas suas páginas eletrónicas. “Os sites portugueses não são bons o suficiente para quem quer exportar”, sendo necessário “investir muito na criação de valor, na montra que é o site”, adiantou.

Na sua opinião, as empresas têm que pensar nos seus ativos, na automatização dos processos e dados, no estudo das audiências e na atribuição (o que contribuiu para aumentar ou diminuir as vendas). Bernardo Correia sublinhou ainda a necessidade das empresas investirem em competências digitais.