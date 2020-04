AICEP paga 40 milhões a empresas vítimas da pandemia

Mais de 40 milhões de euros é o valor que a AICEP está a fazer chegar às empresas, no último mês, para as ajudar a enfrentar a crise pandémica. “Desde o início da crise até final desta semana já teremos pago mais de 40 milhões de euros a empresas e associações, garantindo que recebem o mais depressa possível”, afirmou o presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal.

Luís Castro Henriques especificou que aqueles apoios, oriundos de fundos comunitários, correspondem a valores a que as empresas já tinham direito “e estamos a acelerar esse pagamento” ou a “novos pedidos de adiantamento que vão fazendo no âmbito das medidas recentemente anunciadas”. O objetivo é mitigar os problemas de tesouraria das empresas.

O gestor falava esta quarta-feira no Estado da Nação, o programa da TSF e Dinheiro Vivo, em parceria com o Santander, que pretende ser um guia para ajudar as empresas a lidar com a covid-19. No terceiro debate desta série, moderado pela diretora do DV, Rosália Amorim, participaram também o presidente da CIP, António Saraiva, o economista e professor do ISEG, João Duque, e o economista-chefe do Santander Portugal, Rui Constantino.

Luís Castro Henriques revelou ainda que a AICEP vai lançar esta semana “uma ferramenta de diagnóstico para as empresas poderem avaliar a sua capacidade de entrar no e-commerce”, um modelo de negócio em expansão nestes tempos de pandemia. Reforçando a aposta dos últimos dois anos no comércio eletrónico, “estamos a lançar um conjunto de webinars muito alargado, seja no âmbito da covid, seja no âmbito do e-commerce”, para ajudar as empresas a descobrirem outras plataformas, adiantou.

Outra forma de apoiar os empresários nesta fase de paragem da atividade passa por disponibilizar o acesso a informação relevante, nomeadamente sobre indicadores de outros mercados. Castro Henriques revelou que, todas as semanas, “a AICEP está a publicar informação sistematizada e atualizada de 37 mercados, sobre o impacto do covid, para as empresas saberem o que está a acontecer e o que podem fazer nesses países”. E deixou um desafio: “as empresas devem aproveitar este tempo de teletrabalho para se capacitarem para o futuro, porque temos de estar prontos e com força para arrancar quando o momento chegar”.