AICEP promove Portugal na Califórnia como destino tecnológico

A AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal organiza em 18 de setembro o evento Portugal Tech Summit em São Francisco, Califórnia, com o objetivo de promover o país como destino tecnológico e atrair investidores.

O seminário insere-se numa missão de captação de investimento, disse à Lusa o presidente da AICEP, Luís Castro Henriques, que se deslocará a Silicon Valley entre 16 e 19 de setembro.

“Portugal tem vindo a ganhar protagonismo no setor tecnológico”, afirmou o responsável, destacando “o reconhecimento da atratividade do talento nacional, elevada qualidade de vida e segurança do país”.

Estes são os alicerces da mensagem da AICEP junto das empresas norte-americanas que poderão estar interessadas em abrir escritório em Portugal, aliada à “politica de imigração atrativa”, o que “potencia a instalação de centros de engenharia e desenvolvimento de software em Portugal”.

O presidente da AICEP, que tem um gabinete permanente em São Francisco, referiu que os anúncios recentes da instalação de empresas como a Cloudflare e a Google em Portugal são demonstrativos da atratividade que o país tem neste momento no setor tecnológico.

O foco da missão, que incluirá reuniões individuais com várias empresas, é promover Portugal como um mercado onde há acesso a muito talento, algo que escasseia em Silicon Valley devido à potência das grandes tecnológicas, como Apple e Facebook, que dominam o recrutamento de profissionais qualificados.

A existência de ferramentas que facilitam a contratação de talento internacional a partir de Portugal, como o Tech Visa, é outro dos trunfos incluídos na mensagem da Agência.

“Com este contexto favorável, incluindo o novo voo direto de São Francisco para Lisboa, a AICEP espera promover um interesse ainda maior de empresas americanas líderes em inovação tecnológica”, afirmou Luís Castro Henriques.

O seminário terá a participação de alguns elementos da diáspora portuguesa em Silicon Valley, com o CEO da Feedzai, Nuno Sebastião, a participar num painel ao lado de representantes da App Annie e da Anchorage.

Haverá também uma discussão sobre as oportunidades de investimento entre Silicon Valley e Portugal com a presença de Nuno Gonçalves Pedro, fundador da Strive Capital, e Marco Fernandes, presidente da PME Investimentos e gestor do fundo 200M.

A ideia será incentivar os investidores institucionais a olharem para potenciais investimentos em ‘startups’ portuguesas, sabendo que estes poderão ser alavancados pelo fundo de coinvestimento.

Um dos desafios em Silicon Valley é convencer empresas e investidores a olharem para a Europa, uma vez que a atenção está primariamente focada nos Estados Unidos e na Ásia.

O CEO da Cloudflare, Matthew Prince, será um dos oradores do Tech Summit e vai explicar porque é que a empresa escolheu Portugal para o seu centro europeu e de que forma as companhias norte-americanas estão a olhar para o país.

O Portugal Tech Summit terá ainda a intervenção de Sayan Gomel, responsável de desenvolvimento corporativo do Silicon Valley Bank, que é um dos patrocinadores do evento, e Marvin Liao, partner da 500 Startups.

A AICEP, que tem Teresa Fernandes como responsável na região Oeste dos Estados Unidos, aponta para cerca de uma centena de participantes no evento, entre representantes de empresas tecnológicas e investidores interessados nas ‘startups’ nacionais.