AICEP tem 40 projetos externos com investimento estimado de 25 mil milhões de euros

Sessão pública de apresentação dos objetivos para o novo mandato da AICEP, com a presença do ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, o Ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, o secretário de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz, e novo presidente da Agência, Filipe Santos Costa © Gerardo Santos/Global Imagens

O novo presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), Filipe Santos Costa, disse esta segunda-feira que a entidade que agora coordena tem cerca de 40 projetos externos com um potencial de investimento que ronda os 25 mil milhões de euros.

"O que temos em cima da mesa, em termos de grandes investimentos potenciais, são 39 a 40 projetos que somam um potencial de investimento em torno dos 25 mil milhões de euros", avançou aos jornalistas durante a apresentação dos objetivos da AICEP para o triénio 2023-2025.

A grande prioridade é reforçar a atratividade nacional enquanto destino de investimentos produtivos, nacionais ou estrangeiros, trazendo para Portugal "investimento estratégico e estruturante na indústria verde e da economia de dados", explicou.

À margem da cerimónia que ocorreu no Palácio das Necessidades, o novo presidente da AICEP, explicou que a agência tem em mãos um conjunto de grandes dossiers de investimento "como já há muito não se via em Portugal", particularmente com projetos ligados aos gases renováveis, ao hidrogénio e amónia verdes, metanol e outros produtos derivados.

O foco na descarbonização, com recurso a energias renováveis ou ao hidrogénio verde para criar uma "nova geração de indústria verde", deverá canalizar investimentos na ordem dos dois ou três milhões de euros.

Para que tal seja possível, Filipe Santos Costa reiterou a importância da colaboração estreita com o Governo, e em particular com o Ministério da Economia, designadamente na simplificação dos licenciamentos ambientais e empresariais, incluindo a alocação de solos, mas também na regulamentação de incentivos financeiros ao investimento, quer para as Pequenas e Médias Empresas (PME), quer para as grandes organizações.

Além da incumbência principal de atrair investimento para terras lusas, "apresentar ao mundo a nossa sociedade aberta" é outra das prioridades para o novo mandato, nomeadamente através da reorientação da rede externa da AICEP para os grandes mercados emissores de investimentos, como os Estados Unidos, a Europa Ocidental e o Leste da Ásia.

A promoção das exportações nacionais - que cresceram 18.5% no primeiro trimestre do ano, face ao período homólogo -, não fica de fora da agenda para 2023-2025, mantendo-se um dos principais pilares do trabalho da AICEP, designadamente no apoio à internacionalização do Investimento Direto Português no Estrangeiro (IDPE).

"Mantendo o rumo, Portugal pode ir mais além no peso das exportações no PIB e na diversificação de mercados", apontou o novo presidente da agência, sublinhando a especial atenção dada aos mercados extracomunitários, designadamente aos Estados Unidos que, desde 2020, são o país com mais ganho de quota e o quarto maior "cliente" de Portugal. Reino Unido, Canadá, Japão e Coreia são também apontados como parceiros comerciais de peso, não esquecendo novas geografias do continente asiático e do Médio Oriente.

Na cerimónia, que também contou com a presença do ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva e do secretário de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz, o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, sublinhou que a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal tem, neste momento, mais de 100 projetos de investimento em avaliação que se traduzem em "cerca de 15 mil milhões de euros e num potencial de criação de mais de 33 mil novos postos de trabalho", disse na abertura da sessão.