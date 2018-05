Os impostos que tem de declarar até 31 de maio

O dia 31 de maio é uma data relevante para o IRS e para o Adicional ao IMI, quando estão em causa imóveis detidos por particulares.

IRS

A entrega da declaração anual do IRS arrancou a 1 de abril e termina já no dia 31 de maio. Esta data aplica-se a todas as tipologias de rendimentos e a todos os contribuintes independentemente de estes estarem ou não abrangidos pelo IRS automático.

A grande diferença entre uns e outros é que os do IRS automático podem dar-se ao luxo de nada fazer em relação à sua declaração de imposto, uma vez que esta está totalmente preenchida pela AT e, se não for validada pelo contribuinte até ao final do dia 31 de maio, é considerada como tendo sido entregue. O seja, não há lugar a multas porque a AT não vê nesta inação qualquer falha ou atraso por parte do contribuinte.

Desde a reforma do IRS que a entrega da declaração anual deste imposto passou a ser feita num prazo único, independentemente das categorias de rendimentos. Neste momento está em estudo se o prazo que tem vigorado (e que se estende por dois meses) deve ou não sofrer alguma alteração.

Por esta altura estão por entregar cerca de 600 mil declarações.

Adicional ao IMI

Neste imposto a data de 31 de maio pode fazer uma grande diferença. A forma como o Adicional ao IMI foi desenhado faz com que os particulares apenas sejam chamados a pagá-lo quando o conjunto de imóveis urbanos (construções e terrenos com licença de construção) supera os 600 mil euros. Este valor de isenção pode ser duplicado se os casais (independentemente do regime de de casamento) ou unidos de facto entregarem uma declaração, através do Portal das Finanças, a indicar que optam pela tributação em conjunto.

Esta declaração tem de ser entregue entre 1 de abril e 31 de maio, não sendo possível faze-lo após esta data – nem mesmo pagando uma coima pelo atraso. A lei foi alterada em 2018, pelo que esta declaração deixou de ter de ser entregue todos os anos, mas quem não a entregou no ano passado, terá de faze-lo este ano. Caso contrário, apenas poderá contar com uma isenção até aos 600 mil euros.

Feita a entrega e a opção pela tributação em conjunto, o fisco guardará a informação e tê-la-á em conta até os elementos do casal se manifestarem em contrário.

Este ano, excecionalmente, o dia 31 de maio é também a data limite para os casais indicarem no Portal das Finanças os imóveis que são propriedade comum. Nem sempre esta informação está devidamente vertida nas matrizes prediais pelo que, quem tem imóveis de valores na esfera do AIMI, tem interesse em atualizar a matriz. A data limite prevista na lei para tal é 15 de fevereiro, mas como a aplicação informática não ter ficou este ano disponível em tempo útil, o Ministério das Finanças ‘esticou’ o prazo para 31 de maio.

Pode ter-se uma ideia se a matriz está atualizada ou não através da conta do IMI: se a casa foi comprada em conjunto, mas apenas um dos elementos do casal recebe a nota de liquidação deste imposto, isso é um indicador de que, para a AT, aquele imóvel está associado apenas a uma pessoa. Assim, se o VPT for de 750 mil euros, haverá lugar ao pagamento de 150 mil por conta do Adicional ao IMI. Mas se a compropriedade for devidamente comunicada à AT, considera-se que cada um dos cônjuges possui um imóvel no valor de 375 mil euros, o que significa que estão no perímetro de isenção.

Tanto a opção pela tributação em conjunto, como esta indicação dos imóveis que são detidos por ambos os elementos do casal são relevantes no apuramento e cálculo do Adicional ao IMI.

IUC

O IUC é pago no mês da matrícula do veículo, pelo que quem comprou carro num mês de maio deve regularizar o imposto até ao final deste mês.