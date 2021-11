Ainda há 95 milhões de euros em notas de escudo válidas para serem trocadas

nota 500 escudos bdias final

Termina no dia 28 de fevereiro de 2022 o prazo para a troca das últimas notas de escudo ainda válidas para serem trocadas por euros e que representam um montante global de 95 milhões de euros.

São, ao todo, 11,4 milhões de notas da última série de notas de escudo que ainda estão na posse dos consumidores. Esta série, comemorativa dos Descobrimentos, começou a ser emitida em 1996 e vai prescrever.

Em causa estão notas de 500 escudos, 1000, escudos, 2000, escudos, 5000 escudos e 10000 escudos. O seu valor em euros vai de 2,49 euros, no caso da nota dos 500 escudos, aos 49,88 euros, na nota de 10000 escudos.

Os consumidores podem proceder a troca destas notas por euros nos balcões do Banco de Portugal ou por correio registado. Mesmo as notas que se encontrem danificadas podem ser trocadas, desde que conservem, pelo menos, 75% da sua integridade.

O fim do prazo para a troca da última série de notas de escudo coincide com o 20º aniversário da entrada em circulação do euro.

Da última vez em que expiraram notas de escudo, em 2017, registaram-se filas de pessoas junto aos balcões do Banco de Portugal nos últimos dias do prazo fixado, já que muitos consumidores deixaram para a última hora a realização da troca de notas.