Os juros dos empréstimos para compra de casa já estão a aumentar. A taxa implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação subiu pelo quarto mês consecutivo em janeiro deste ano, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE). Uma subida que, segundo Nuno Rico, economista da Dinheiro & Direitos, se deve “à estabilização da evolução da Euribor, que pouco tem variado nos últimos meses, a que se associa uma igual estabilização dos spreads propostos pela banca”. Spreads que, mês após mês, tinham vindo a descer de forma gradual.

Na sua opinião, o regresso das taxas Euribor a valores positivos não deverá acontecer em 2018, mas sim durante os próximos dois a três anos. O economista recusa-se, no entanto, a lançar valores ou a fazer suposições sobre o momento em que tal deverá acontecer. Tudo depende da solidez do crescimento registado no último ano dentro da União Europeia.

Perante este cenário, a pergunta impõe-se: está na altura de optar por contratos de crédito à habitação com taxa fixa? Para já o melhor é manter-se atento e observar. Apesar da expectativa de que o ciclo de baixas taxas de juro se inverta brevemente, as análises mais recentes das publicações da Deco Proteste às taxas fixas oferecidas pela banca concluem que não são competitivas quando comparadas com as taxas variáveis, tanto em valor como pelos curtos prazos a que estão a ser fixadas.

No futuro, “com a evolução da oferta do mercado, a escolha entre taxa fixa ou variável pode alterar-se”, avança o responsável pela área de crédito da organização que defende os consumidores portugueses. A recomendação é que “acompanhe atentamente a evolução da taxa de juro aplicada ao seu crédito, comparando-a ao longo do tempo com as ofertas do mercado”.

Até aqui, e como a larga maioria dos créditos à habitação são de taxa variável utilizando a Euribor como indexante, a descida destas taxas para valores negativos tem sido uma ajuda importante para as famílias portuguesas que assim puderam resolver situações de sobre-endividamento. Tudo indica que este alívio esteja prestes a terminar.

Segundo dados que o INE publicou esta semana, a prestação média vencida subiu um euro em relação ao mês anterior, fixando-se em 240 euros. Com a estabilização das taxas de juro e uma esperada subida nos próximos anos, a fatura das famílias portuguesas com o pagamento da habitação tenderá a subir, o que, na opinião de Nuno Rico, irá penalizar os orçamentos. “Apesar de nos anos mais próximos não ser expectável uma subida muito brusca das taxas, é esperado que o ciclo de descidas registado nos últimos anos comece a inverter-se.”

A origem deste comportamento das taxas está no fim à vista dos estímulos e compra de ativos pelo Banco Central Europeu. O mercado vai começar a incorporar nas Euribor o início da subida das taxas definidas pela instituição comunitária. Estarão os portugueses preparados para o embate? Não, não estão, lê-se no Relatório de Estabilidade Financeira do Banco de Portugal: “a capacidade de ajustamento a choques não antecipados das famílias endividadas poderá ser substancialmente comprometida num quadro de retorno, ainda que gradual, à normalidade da política monetária.”

O Banco de Portugal acredita que “as famílias portuguesas se encontram muito mais vulneráveis a alterações das taxas de juro de curto prazo do que as congéneres do conjunto da área, dado que uma parte mais significativa dos empréstimos que contraíram no passado foi a taxa variável (indexada à Euribor)”.