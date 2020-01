“Ainda não é em 2020 que o mercado imobiliário vai abrandar”

Foi em 2017 que a irlandesa Hostelworld abriu um escritório no Porto. Durante o processo de prospeção, a cidade portuguesa “era a décima da lista de hipóteses”. Mas no dia em que os responsáveis da plataforma de reservas aterraram no Porto “por descargo de consciência”, a decisão ficou tomada. Hoje, a Hostelworld não só tem um escritório no Porto, como está a considerar a transferência de toda a operação para o norte de Portugal, conta Luís Mesquita, Associate Director da CBRE no Porto.

O exemplo da Hostelworld é o espelho do mercado imobiliário em Portugal nos últimos anos, apontam o responsáveis da consultora, que esta quinta-feira apresentou as tendências que vão marcar o setor em 2020. Mais oferta, novas geografias e um abrandamento da subida dos preços são algumas das previsões.

“Ainda não é em 2020 que o mercado vai abrandar. Existe uma procura sustentada e saudável por parte dos investidores que é transversal aos diferentes setores e que vai permitir que se desenvolvam e transacionem vários projetos, desde os escritórios ao residencial, passando pela hotelaria e pelos novos conceitos de ‘living’, mobilizando cerca de três mil milhões em imobiliário de rendimento só em 2020”, destaca Francisco Horta e Costa, Diretor Geral da CBRE Portugal.

A consultora antecipa um ano positivo para o investimento em hotéis, que “poderá atingir os mil milhões de euros”. Já o diretor de Capital Markets da consultora, Nuno Nunes, adianta que “se tudo o que está atualmente em pipeline já estivesse fechado, já teríamos atingido hoje os dois mil milhões de euros”.

O segmento de escritórios vai continuar a ser marcado pela escassez. “Há 300 mil metros quadrados de procura que não serão satisfeitos em 2020. Falta muita promoção especulativa em escritórios. Apelo à criatividade dos portugueses para encontrar parte desta procura. Enquanto a construção dos projetos não arrancar e os promotores não conseguirem assumir datas para entregar os projetos, é muito difícil celebrar contratos de arrendamento. É preciso dar garantias às empresas”, sublinha André Almada, responsável da CBRE pela área de escritórios. O especialista revelou o caso de uma multinacional americana que tinha um projeto para empregar mil pessoas em Portugal e que tem processo “em banho-maria” por falta de espaços adequados. Para 2020, o especialista antecipa um aumento dos preços em Lisboa, sobretudo na zona ribeirinha.

O ano do quarteirão da Suíça

Um dos segmentos com mais potencial para crescer será o das residências para estudantes. Espera-se que em 2020, Portugal tenha mais de 60 mil estrangeiros a estudar. Em pipeline estão 15 mil camas, mas continuarão a falta mais 20 mil, entre Lisboa e Porto.

No retalho, as lojas de luxo e os centros comerciais serão os protagonistas do ano. Em Lisboa, espera-se que o mercado seja agitado pela reabilitação do quarteirão da pastelaria Suíça, no Rossio, que terá impacto na adjacente Praça da Figueira, “duas praças que precisam de dinamismo”, diz Carlos Recio, líder do segmento de retalho da CBRE.

No Porto, “a Av. dos Aliados vai começar a afirmar-se finalmente como um destino de marcas de luxo”, tendo já a CBRE fechado um negócio “que será público em breve”. O mercado dos centros comerciais verá a inauguração de um novo retail park no Estoril e da terceira fase do retail park de Matosinhos.

Na habitação, a grande tendência do ano vai “casar” com as necessidades do mercado. Casas para a classe média portuguesa vão começar a surgir com mais fulgor. Margem Sul, Amadora e Miraflores são localizações a ter em vista.

“O mercado é essencialmente local. Os estrangeiros representam menos de 10% das vendas. Colocámos no mercado o projeto Valrio, junto ao Parque das Nações, e vendemos 80 casas em duas semanas, quase todas a portugueses, nem houve tempo de colocar no mercado internacional”, diz Patrícia Clímaco, Partner da CBRE na Castelhana.

Ainda assim, a responsável não poupa críticas ao limite dos vistos gold anunciado pelo Governo. “Os Golden Visa não são o lobo mau da habitação, ao contrário do que diz o Governo. Em Lisboa representam menos de 5% das casas vendidas e no Porto, até 2018, havia 37 Golden Visa. O Governo e a Câmara não têm uma política de habitação e por isso culpam os vistos gold. Claro que vai ter repercussão na perceção de segurança dos investidores”, sublinha Patrícia Clímaco.

Cristina Arouca, Diretora de Research da CBRE Portugal, conclui que existe um “elevado apetite por parte de investidores, nacionais e estrangeiros, em produtos de habitação alternativos, nomeante habitação para arrendamento, residências sénior e residências de estudantes, quer numa fase de desenvolvimento quer como ativos de rendimento”.