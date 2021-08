Ainda não tem o seu projeto de inovação? A AEP ajuda

Luís Miguel Ribeiro, presidente da AEP © Igor Martins/Global Imagens

Empresários que tenham a intenção de inovar um produto, um serviço, um processo, um modelo de financiamento ou até o próprio modelo de negócio podem sentir-se convidados e frequentar as Oficinas da Inovação lançadas pela Associação Empresarial de Portugal (AEP), no âmbito do programa Novo Rumo a Norte - Rumo ao Crescimento.

São ações gratuitas já agendadas para os próximos dias 7 (Área Metropolitana do Porto), 8 (Ave) e 9 (Cávado), com número limitado de participantes por sessão e por empresa, mas abertas tanto a participações individuais, como por equipas.

De acordo com os promotores das ações formativas, aceitam-se empresários de qualquer área de negócio, tanto em início de carreira, ligados a startups, por exemplo, como pessoas com mais experiência.

O objetivo é "ajudar o empresário a desenvolver o seu projeto de inovação, seja o que a empresa já está a trabalhar ou algum ainda na fase de conceção, para que possa maturar a ideia", explica Luís Miguel Ribeiro, presidente da AEP.

As oficinas surgem como uma oportunidade para visitar "um conjunto de conceitos inerentes à inovação que é preciso dominar, para minimizar o risco de o empresário entrar no processo sem preparação e ter um resultado contrário ao pretendido", justifica assim o líder da AEP a pertinência da iniciativa.

Durante as oficinas está prevista a exposição de casos práticos, "para que as pessoas ganhem capacidade e sensibilidade para lidar com a nova ferramenta, enquanto fator fundamental e crítico para a competitividade e sucesso das empresas", prossegue Luís Miguel Ribeiro.

No final das ações, há a expectativa de se conseguirem identificar "bons exemplos", em termos de inovação. Mas, numa dimensão mais lata, o dirigente associativo ressalva que o Novo Rumo a Norte visa "tornar as empresas da região mais competitivas".

"Conhecemos esta capacidade empreendedora que o Norte tem, esse é o seu ADN. Nós temos de partir dessa base e explorar essa identidade, sabendo que há desafios atuais que nos obrigam a trabalhar mais em rede, a partilhar mais informação, a colaborar e cooperar mais, com a circunstância de a pandemia ter vindo acelerar a necessidade de novas competências", entende Luís Miguel Ribeiro.

Para estimular a mudança empresarial, o dirigente antecipa que a AEP tenciona lançar ainda neste ano o concurso Mérito Norte, e assim premiar projetos ou empresas que se distingam pela inovação, pela cooperação e pela capitalização (no sentido de terem encontrado formas inovadoras de se financiarem).

Até ao momento, o Novo Rumo a Norte - Rumo ao Crescimento já envolveu 665 empresas, tendo a plataforma eletrónica recebido 1068 visitas, em média mensal. A primeira fase do programa decorreu entre 2015 e 2018, dirigida à promoção do empreendedorismo. A segunda fase, para fomentar o crescimento empresarial, iniciou-se no ano passado e já permitiu a realização de "laboratórios de diagnóstico", a que se seguiu a análise da informação apurada, com vista à elaboração de roteiros de desenvolvimento económico.