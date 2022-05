Airbnb lança guia para turistas viverem em Lisboa como locais

Capital portuguesa é destino que mais recebe estadias de longa duração © Orlando Almeida/Global Imagens

Com a capital portuguesa destacada nos tops mundiais dos locais para trabalho remoto, para se viver ou passar férias, a plataforma online para anunciar e reservar alojamentos Airbnb lançou o guia "Bem-vindo a Lisboa" para os anfitriões dos alojamentos interagirem com os hóspedes e potenciarem experiências para que estes possam viver na cidade como locais.

Com o regresso em força do turismo à capital, depois das restrições para tentar travar a propagação da covid-19 e que em muito afetaram este setor de atividade, este guia faz parte do compromisso de turismo responsável anunciado para apoiar a recuperação das viagens e fomentar um turismo mais sustentável.

Algumas das dicas dadas pelos anfitriões são a utilização de transportes públicos, onde experimentar alimentos produzidos por empresas locais e como reduzir e reciclar o lixo, entre outros, revela comunicado da plataforma online.

A plataforma Airbnb destaca que para além de Lisboa, o Porto também é um destino com viagens e estadias de longa duração mais reservadas no ano passado dentro do país. Ambos apresentam a maior percentagem de alojamentos de longa duração, sendo que quase 50% da oferta tem a possibilidade de reservar este tipo de estadias. Em terceiro e quarto lugar estão Lagos (Algarve) e Funchal (Madeira),

Em 2021, em Portugal, houve um crescimento de quase 90% nas estadias de longa duração através da Airbnb, em comparação com 2019, ano antes da pandemia, mostrando que as pessoas estão aceitar e a requerer o novo formato de viver e trabalhar em qualquer lugar, dadas as mudanças provocadas pela pandemia, lê-se na mesma nota.

Esta política de trabalho flexível foi já implementada em vários países e, por isso, a Airbnb lançou também o "Viver e Trabalhar em Qualquer Lugar", uma iniciativa para estabelecer parcerias com governos e organizações de marketing promocional de destinos turísticos.

Para os cidadãos de toda a União Europeia (UE), "ser anfitrião na Airbnb representa uma oportunidade económica significativa", sendo que acolheram mais hóspedes nestes alojamentos do que em qualquer outro lugar do mundo, no qual ganharam mais de 35 mil milhões de euros, refere o comunicado. De acordo com a Oxford Economics, os hóspedes na Airbnb apoiaram mais de 13 300 empregos em Lisboa, em 2019.

Além deste novo guia "Bem-Vindo a Lisboa", esse compromisso incluiu ainda a implementação de um programa de controlo de ruído, a Linha de Apoio ao Bairro, o lançamento do Portal da Cidade em Lisboa e o lançamento da Tecnologia de Reservas de Alto Risco para ajudar a combater as festas perturbadoras e outros distúrbios para a vizinhança.

A plataforma Airbnb trabalha com vários governos em todo o mundo e faz parcerias com cidades e comunidades locais, tendo a plataforma anunciado no final de 2021 várias iniciativas para apoiar a recuperação das viagens e fomentar um turismo mais sustentável.