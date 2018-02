Airbnb: Três queixas de vizinhos podem retirar casa do alojamento local

A solução já existe, já é aplicada em várias cidades norte-americanas e poderia ser usada em Portugal para acomodar as propostas de lei em discussão na Assembleia da República e que defendem a intervenção dos vizinhos na utilização de casas no alojamento local. Cabe agora ao governo (e aos partidos com assento parlamentar) decidir se querem adotá-la e transpô-la para cá.

Em Chicago, New Orleans e outras cidades dos EUA a plataforma de reservas Airbnb disponibiliza uma ferramenta em que os vizinhos podem queixar-se do barulho/comportamento dos turistas que fiquem alojados num apartamento do condomínio onde residem. Caso sejam registadas três queixas por ano, as autoridades destas cidades podem solicitar ao Airbnb para retirar a casa da plataforma.

A sugestão foi apresentada ao Expresso pelo diretor de política global da Airbnb, Chris Lehane, que acrescenta estar disponível para falar da solução com as autoridades portuguesas. O mesmo responsável refere mesmo que se Portugal a acolher, será o primeiro país da Europa a faze-lo.

A Assembleia da República discutiu na generalidade os diplomas para regular o alojamento local que foram apresentados pelo PCP, BE, PS, Pan e CDS/PP. Vários (incluindo o do PS) preveem que os condóminos possam autorizar ou vetar a afetação de um apartamento ao alojamento de turistas, mas a medida está longe de ser pacífica e não recolhe unanimidade dentro do governo ou da própria bancada do PS.

As associações que representam o sector também se têm manifestado contra o poder de intervenção dos vizinhos porque, acentuam, apenas iria potenciar a conflitualidade.

Os diplomas estão agora a ser discutidos na especialidade (não tendo ainda sido sujeitos a qualquer votação) e o objetivo é conseguir chegar a uma redução única que obtenha o máximo de consenso possível. Entretanto, do lado da bancada do PS, têm sido dado sinais de que a melhor solução poderá passar por dar às autarquias (e não aos vizinhos) poderes para que criem quotas de utilização, sobretudo nos centros históricos das cidades.

Chris Lehane colaborou, nos últimos três anos, em mais de 400 parcerias regulatórias em diversas cidades europeias e acentua que no caso de Portugal há também interesse em trabalhar com o governo. “Portugal é um mercado muito importante para a Airbnb, também por ter das mais altas taxas de ocupação no mundo” precisou, citado pelo Expresso.