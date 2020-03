Airbnb tem 228 milhões para compensar cancelamentos

A plataforma de alojamento local Airbnb tem 250 milhões de dólares (cerca de 228 milhões de euros) para compensar os anfitriões pelas perdas por cancelamentos relacionados com a pandemia do novo coronavírus.

De acordo com uma carta do presidente executivo da Airbnb, Brian Chesky, aos anfitriões, por cada cancelamento relacionado com a Covid-19 com ‘check-in’ previsto para entre 14 de março e 31 de maio, a empresa devolverá 25% da taxa normal de cancelamento.

Com esta política, “os hóspedes com reservas feitas em ou antes de 14 de março poderão ainda cancelar e receber um reembolso normal ou crédito de viagem equivalente a 100% do que pagaram”, de acordo com a empresa.

A plataforma criou ainda um fundo para os ‘super anfitriões’ no valor de 10 milhões de dólares (cerca de 9,1 milhões de euros), direcionado para quem “aluga a sua casa e precisa de ajuda para pagar a sua renda ou hipoteca” e também para anfitriões de longa duração “que estão a tentar pagar as contas”.

“A partir de abril, os anfitriões podem candidatar-se a fundos até 5.000 dólares [4.560 euros] que não necessitam de ser devolvidos”, detalha a missiva.

A Airbnb está também a criar uma plataforma de apoio dos hóspedes aos anfitriões, detalha a proposta, e nos Estados Unidos está a trabalhar com o governo de forma a garantir acesso a fundos, empréstimos e assistência no desemprego.