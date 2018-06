Governo atento às preocupações de Bruxelas

O Ministério das Finanças garante que dará resposta às preocupações expressas pela Comissão Europeia e pelo Banco Central Europeu (BCE), para “consolidar os progressos alcançados” na economia, no mercado de trabalho e no equilíbroo das contas públicas.

“O Governo continuará a sua implementação de forma decidida dando, assim, resposta a várias das preocupações expressas pelas instituições internacionais, para aumentar o crescimento potencial da economia e consolidar os progressos alcançados no setor financeiro, no mercado de trabalho, no equilíbrio das contas externas e das contas públicas, garantindo a sustentabilidade presente e futura dos serviços públicos”, afirma o Ministério das Finanças em comunicado.

O gabinete de Mário Centeno reagia assim às conclusões da oitava missão de acompanhamento da Comissão Europeia e do BCE, onde as instituições europeias insistiram que Portugal deve aproveitar as condições favoráveis para avançar com reformas estruturais, reforçar o ajustamento estrutural e criar ‘almofadas’ financeiras, numa altura em que os riscos externos começam a ser mais evidentes.

“Os desafios elencados pelas instituições estão, na sua essência, alinhados com o diagnóstico e as medidas que constam do Programa Nacional de Reformas”, considera o ministério.