Ajuda Pública ao Desenvolvimento de Portugal atingiu os 380 ME em 2021

O australiano Mathias Cormann é o secretário-geral da OCDE © Andreas SOLARO / AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 12 Abril, 2022 • 17:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD) de Portugal ascendeu, em 2021, a 380 milhões de euros, mais 4% do que no ano anterior, segundo dados preliminares da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) sublinha que o aumento "reconfirma o compromisso e solidariedade nacionais, no âmbito da resposta à pandemia de covid-19, em apoio aos esforços de recuperação económica e social dos países parceiros, bem como na defesa de um sistema multilateral eficaz".

Os fluxos bilaterais desta APD, na ordem dos 137 milhões de euros, priorizaram Moçambique, seguindo-se a Guiné-Bissau, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, níveis similares a 2020, segundo o MNE.

Em relação à APD multilateral, registou-se um aumento expressivo de cerca de 21 milhões de euros, cifrando-se em 243 milhões de euros, face aos 222 milhões de euros em 2020, em resultado da participação de Portugal nos esforços conjuntos da União Europeia (UE) e do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), "essenciais para responder aos impactos da pandemia e lançar as bases para a recuperação socioeconómica dos países parceiros".

O MNE assinala igualmente "o reforço do diálogo e do nível de parceria com organizações da sociedade civil, que registou um aumento de 7%, face a 2020".

Portugal acompanha a média dos Estados-membros da UE, membros do Comité de Ajuda ao Desenvolvimento, cuja APD registou um aumento de 4,2% face a 2020.