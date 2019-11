Ajudar quem mais precisa a comunicar… E Tony Carreira como embaixador

Separe-se as águas mas o objetivo é um: tornar a comunicação acessível a todos, especialmente a quem mais precisa. E nessa lógica, a Altice Portugal anunciou hoje investimentos de peso: até dezembro do próximo ano, a empresa vai investir mais 15 milhões de euros em 100 mil quilómetros de fibra ótica em quatro concelhos do distrito de Viana do Castelo. E continuar a ajudar quem mais precisa a ter acesso e a poder comunicar – seja através de iniciativas ligadas à língua, à educação, à cultura ou à inclusão. “Ninguém fica de fora” é o lema e é levado muito a sério.

Quanto ao cantor, é a nova cara do Programa Inclui, promovido pela Fundação Altice. Em Braga, a instituição apresentou o novo programa, que visa “tornar a comunicação acessível a todos e colocar a tecnologia da Altice Portugal ao serviço da acessibilidade e da responsabilidade social” e da expansão da língua e da portugalidade. E escolheu o melhor embaixador para a causa: Tony Carreira.

“As desigualdades continuam a existir no nosso país e resolvê-las, na medida em que nos é possível, é para a Altice Portugal, responsabilidade social”, justificou o presidente da Telecom, Alexandre Fonseca. “A Altice Portugal não olha o mundo tomando por certas as suas assimetrias, antes age assumindo-se como um promotor de coesão. Enquanto empresa de telecomunicações, promove igual acesso levando fibra a todo o país, sendo através da sua Fundação, garantindo que a população mais vulnerável não fica de fora.”

Assim, na presença de “personalidades e ilustres figuras da sociedade portuguesa”, incluindo Maria de Belém (conselheira da fundação), Ricardo Rio (autarca de Braga), o Padre Lino Maia (que lidera a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade), Manuel de Lemos, (da União das Misericórdias) e Abílio Cunha (presidente da Federação das Associações de Paralisia Cerebral), a Altice Portugal, através da Fundação Altice, revelou a importância que atribui à “intervenção social nas áreas da Educação, da Saúde, do Empreendedorismo e da Acessibilidade às Comunicações”. “A Fundação Altice tem como um dos principais vetores a inclusão, recorrendo a soluções tecnológicas de acessibilidade e disponibilizando um leque vasto de produtos inovadores que coloca ao serviço dos cidadãos, particularmente dos que são portadores de necessidades especiais.”

Para Tony Carreira, que se junta a nomes como Cristiano Ronaldo, Frederico Morais, Miguel Oliveira, Armindo Araújo ou João Sousa na equipa de embaixadores da Altice Portugal, ser incluído neste projeto como padrinho para a promoção da língua portuguesa e da portugalidade “é uma honra”. “Quando fui convidado pela administração da Altice Portugal, o que lhes disse foi que o dever de qualquer figura pública é ajudar e quis logo perceber como é que podia fazê-lo, porque para mim não faz sentido ser só uma cara de uma Fundação. Por isso mesmo, é um orgulho estar aqui, poder ajudar, espero participar muitas vezes e que possa contribuir para levar a Fundação um bocadinho mais longe.”

Investimentos até dezembro de 2020

Em nota enviada à agência Lusa, a Altice Portugal dá ainda conta dos detalhes sobre os investimentos a formalizar no distrito de Viana do Castelo, explicando que, com as novas empreitadas de infraestruturação de fibra ótica, os concelhos de Arcos de Valdevez, Melgaço e Ponte de Lima vão passar a ter uma cobertura de cerca de 75%, Caminha de 95% e Viana do Castelo superior a 95%. “São mais de 100.000 quilómetros de fibra ótica que vão ligar estes municípios”, por onde Alexandre Fonseca passa hoje e amanhã, para formalizar com as câmaras os protocolos para “o reforço do investimento em infraestruturação de fibra ótica”.

“Rumamos agora ao norte do país, neste que é o último périplo de 2019. Ao longo do ano, percorremos Portugal de norte a sul, passando pelas ilhas. Desde janeiro de 2018, já foram realizados 14 périplos, mais de 20 deslocações, tendo a Comissão Executiva da Altice Portugal percorrido mais de 15 mil quilómetros”, especificou o presidente executivo da Altice Portugal.

Leia aqui a reportagem e veja o vídeo de parte do périplo da Altice

Segundo dados da operadora, “4,9 milhões de casas já se encontram com cobertura de fibra ótica de última geração, estando a Altice Portugal a menos de 10% de atingir o objetivo de 5,3 milhões de casas, 27 mil lugares, 308 concelhos e mais de três milhões de quilómetros de fibra, que vão tornar Portugal o primeiro país da Europa com cobertura praticamente integral de fibra ótica”. “Só em 2019, a Altice Portugal já realizou um conjunto de investimentos em infraestruturação nas aldeias históricas de Portugal, no maciço central da serra da Estrela, no Alto Alentejo, na Guarda e Meda, tendo também apresentado o projeto 100% fibra, garantindo já a cobertura integral de mais uma centena de freguesias do país, nomeadamente, em 22 municípios e 111 freguesias, contribuindo de forma destacada para o desenvolvimento económico de Portugal”, sustenta a empresa.

Responsabilidade de ajudar

Além dos protocolos, ao abrigo de “ações de responsabilidade social”, a Altice Portugal vai ainda aproveitar esta deslocação para oferecer tablets a agrupamentos escolares de Caminha e Ponte de Lima para “criar oportunidades iguais para todos os jovens, contribuindo, assim, para a construção da sociedade da informação e acesso às tecnologias de informação e comunicação”. A empresa vai ainda estabelecer com a Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho um protocolo “com o objetivo de criar valor e promover a região”.

Nesta missão que já levou a Altice a instalar minibibliotecas pelo país (instaladas em cabines telefónicas), a estabelecer parcerias com escolas, etc., o Programa Inclui ganha peso. Através dele, explica a telecom, garante-se acesso a “um portefólio de produtos (equipamentos e software) desenvolvidos pela Altice e parceiros que permitem a qualquer pessoa, independentemente da incapacidade, aceder ao telemóvel, computador ou tablet e poder comunicar”, além de subsidiação de uma “subsidiação de pelo menos 70% para pessoas com incapacidade igual ou superior a 60%”.

Mas não é só. Este programa de responsabilidade social traça ainda a conceção, desenvolvimento e disponibilização gratuita de soluções de acessibilidade inexistentes no mercado (AudioZapping, MagicContact, Teleaula); constrói iniciativas para o desenvolvimento e utilização da Língua Gestual Portuguesa (Academia LGP, Dicionário ZOOM online, atendimento a surdos em lojas MEO e call center, entre outras); e assegura verdadeiras teleaulas, já que responde a todas as solicitações que o Ministério da Educação apresenta para continente e ilhas, através de um sistema escola-aluno desenvolvido pela Altice Labs.

Estas são algumas das iniciativas que a Altice está a desenvolver para melhorar o país. Uma “verdadeira responsabilidade assumida” e um compromisso na primeira pessoa, pelo presidente da telecom, Alexandre Fonseca.