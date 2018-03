Ajudas a bancos em crise vão ter apoio permanente do mecanismo europeu

Os líderes das Finanças da zona euro, a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o Mecanismo Europeu de Estabilidade (ESM na sigla em inglês, que deverá evoluir para fundo monetário do euro dentro de poucos anos) concordaram esta segunda-feira que futuros salvamentos de bancos em dificuldades devem ser feitos através de uma rede de segurança europeia e será o ESM a prestar apoio de retaguarda (backstop) ao Fundo Único de Resolução bancária.

Mário Centeno, o presidente do Eurogrupo, disse numa conferência de imprensa em Bruxelas que debateram os progressos bons no ajustamento da Grécia, mas também a reforma da zona euro, nomeadamente a evolução do ESM (o mecanismo da zona euro que hoje é o maior credor de Portugal, tendo a haver mais de 26 mil milhões de euros) para uma instituição com maior poder de fogo e autonomia política, aliviando as responsabilidades do BCE no que toca a ajudar a salvar bancos e países.

Centeno explicou que “na reforma do ESM, estamos a fazer bons progressos”. “Existe um amplo apoio para reforçar o papel do ESM na gestão de crises no quadro institucional atual, evitando qualquer duplicação com a Comissão. No nosso debate de hoje [no Eurogrupo] também confirmámos um amplo apoio para fazer do ESM o fornecedor do apoio de retaguarda ao Fundo Único de Resolução”, explicou o ministro português.

Esta reforma do ESM está inserida numa reforma maior da zona euro e espera-se seja possível começar a fechar o modelo no início do verão. A ideia é que tudo esteja “pronto em junho para uma decisão sobre um pacote mais amplo”, disse Centeno.

Pierre Moscovici, o comissário europeu dos Assuntos Económicos, que também participa no Eurogrupo, concordou que “completar a união bancária europeia” passa muito por aspetos como este, de tornar o ESM mais forte. Disse que terá de se criar o tal “backstop” para as ajudas aos bancos e que outro ponto “chave” é reformar o ESM, “o seu papel nos possíveis programas [de apoio financeiro] no futuro e o seu próprio governo”.

Um fundo de garantia de depósitos único

O alemão Klaus Regling, que é o chefe deste mecanismo, foi ainda mais longe. Concorda que o ESM deve ter mais capacidades, que tem de estar preparado para reagir rapidamente a crises e ter poder para desenhar programas de ajuda, mas lembrou que uma união bancária europeia a sério vai precisar de um fundo de garantia de depósitos a sério também, com capacidade, a nível europeu.

“Não quero dizer muito sobre isso”, começou Regling. “Concordo com Centeno e Moscovici, mas quero mencionar um ponto porque compreendo que haja ceticismo em vários países em relação a um esquema europeu de seguros para os depósitos”

Há um ponto “que muitas vezes é esquecido: se já tivéssemos um esquema de seguro de depósitos comum e credível nos últimos anos, todos os nossos programas ESM e FEEF teriam sido menores”.

Dito de outra forma, os pacotes de empréstimo do ESM (que dantes era FEEF) podiam ter sido mais pequenos.

“Foi necessário muito dinheiro porque houve um levantamento de depósitos bancários que enfraqueceu os bancos. Em média, 40% do dinheiro do nosso programa foi para sistemas bancários, ou bancos, através dos governos. Portanto, penso que essa é uma razão importante e do interesse da área do euro como um todo”, rematou.

* Em Bruxelas. O jornalista viajou a convite da Comissão Europeia.