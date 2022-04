Ajustamento de retenções na fonte aos novos escalões de IRS "está feito", diz governo

O secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, intervém na sessão de apresentação das medidas de apoio ao emprego e às empresas aprovadas em Conselho de Ministros © MIGUEL A. LOPES/LUSA

O governo não antecipa novas alterações às tabelas de retenção na fonte neste ano, após o desdobramento do terceiro e sexto escalões de IRS, que deverá ser aprovado com a nova proposta do Orçamento do Estado para 2022.

"Esse ajustamento está feito", considerou esta quarta-feira o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, na conferência de imprensa de apresentação da proposta junto do ministro das Finanças, Fernando Medina.

Está em causa o diferencial entre o imposto antecipado pelos trabalhadores, pago de forma proporcional, e aquele que terão efetivamente de pagar, de forma progressiva, pelos rendimentos aquando da liquidação do IRS, que, na maioria dos casos, dá origem a reembolsos.

Mas, lembrou Mendonça Mendes, as tabelas de retenção na fonte foram neste ano revistas por duas vezes, sendo que a última revisão em março, já antecipará "em grande medida" o ajustamento necessário aos novos escalões.

Tal como já sucedia com a proposta de Orçamento inicial chumbada a 27 de outubro do ano passado, o novo documento prevê o aumento de escalões de IRS de cinco para sete, com um desdobramento no terceiro e no sexto escalões, com o maior alívio fiscal para os rendimentos médios e elevados (a revisão dos escalões mais baixos foi feita em 2018). A redução nos impostos será sentida a partir dos 15 mil euros anuais de rendimento.

Em atualização