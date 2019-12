Alberto Fernández afirma que a Argentina não consegue pagar dívida pública

O peronismo formalizou esta terça-feira o seu regresso ao governo argentino, alertando o mercado. No discurso de tomada de posse. Alberto Fernández afirmou que, apesar de ter a “vontade” de pagar a dívida pública “insustentável” deixada pelo seu antecessor, “não tem capacidade para o fazer”, escreve o Cinco Días.

“O pagamento da não se pode sustentar se o país não crescer. Tão simples quanto isso. Para poder pagar, temos de crescer”, sublinhou perante as autoridades de Estado e líderes estrangeiros que assistiram à cerimónia da sua entrada em funções do Congresso, em Buenos Aires.

Alberto Fernández afirmou que irá procurar uma “relação construtiva e cooperativa” com o Fundo Monetário Internacional (FMI), que em 2018 aprovou um empréstimo de 56,3 mil milhões de dólares para a Argentina, e com os restantes credores, lamentando estar a receber um país “frágil e prostrado”.

Para o novo chefe de Estado, o Executivo que está de saída adquiriu “uma imensa dívida sem gerar mais produção para obter o dinheiro para a pagar” e os credores assumiram o risco de investir num modelo que “fracassou” em todo o mundo.

“O governo que acaba de terminar o seu mandato deixou o país numa situação de défice virtual (cessação de pagamentos)”, afirmou, recordando que esta situação lhe lembra o “labirinto” que encontrou no país em 2003, quando assumiu o cargo de chefe de gabinete de Néstor Kirchner (2003-2007).

De acordo com os dados do antigo governo, a Argentina acumula uma dívida pública de 314.315 milhões de dólares – superior aos 240 mil milhões de finais de 2015 -, dos quais 44 mil milhões correspondem ao empréstimo do FMI.

A renegociação com o FMI e a reversão da crise económica em que o país se encontra estão entre os desafios traçados pelo novo governo, cuja vice-presidente será Cristina Fernández de Kirchner.