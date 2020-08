Albufeira.Acrobacias aéreas e som de Nuno Lopes e The Gift para cativar turismo

Acrobacias áreas em sete praias da região e concertos online dos The Gift, China ou Nuno Lopes é a estratégia de Albufeira para cativar turismo, num momento em que, por causa da pandemia, o Algarve sofre quebras assinaláveis em visitantes.

“É a nossa forma de presentear quem, num Verão tão especial como o que se vive, escolheu a região para passar férias”, explica José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, citado em nota de imprensa. “Respeitando as regras que o momento exige, serão momentos artísticos especiais, realizados sem qualquer aviso prévio, para evitar ajuntamentos, com o propósito único de homenagear e deixar uma mensagem de confiança aos veraneantes nas praias de Albufeira”, acrescenta.

A iniciativa Albufeira Esta é a Praia, realiza-se entre 14 e 20 de agosto, nas praias dos Salgados, dos Pescadores, dos Olhos d´Água, da Falésia, de Santa Eulalia, entre outras, sem aviso, nem hora marcada, um “bailado aéreo”, protagonizado pelos pilotos Tim Dews e Tom Dews, “musicalmente sincronizada com o melhor da música portuguesa.

O ciclo de espectáculos é criado e produzido pela TavolaNostra Eventos Globais, os mesmos produtores do Albufeira Carpe Nox, o espetáculo de fim de ano que iluminou os céus de Albufeira para mais de 150 mil pessoas.

Termina a 20 de agosto, Dia do Município de Albufeira, em que a iniciativa se cruza com o festival online Albufeira Summer Live, em que atuam os artistas China, Nuno Lopes e The Gift.