Albufeira, Portimão e Odemira com maior proporção de desempregados

Foi nos concelhos de Mourão, Odivelas e Albufeira que nasceram mais bebés © André Luís Alves / Global Imagens

É nos concelhos de Albufeira, Portimão e Odemira que se regista a maior proporção de beneficiários de subsídio de desemprego, revela um comunicado da Marktest sobre o estudo Atlas Social 2021 (cujo acesso é pago).

Segundo a nota à imprensa, o estudo, que desenha o perfil social, económico e demográfico do país (dados foram apurados face ao total das respetivas populações) é nos concelhos de Oeiras, Cascais, Mafra, Lisboa, Castro Verde e Alcochete que os beneficiários excedem os 300 euros de valor médio mensal de subsídio de desemprego em Portugal.

De acordo com o documento, os trabalhadores por conta de outrem em Alcochete, Sines e Castro Verde conseguem um maior ganho médio mensal e as mulheres de Arronches, Mértola, Odemira, Mondim de Basto e Murça, que trabalhem para um patrão ganham, em média, mais do que os homens.

Envelhecimento e natalidade

O envelhecimento da população portuguesa é generalizado. No entanto, em 13 concelhos portugueses os pensionistas por velhice representam um terço, ou mais dos seus residentes, revela ainda o Atlas Social, segundo o comunicado. Embora os pensionistas de Lisboa, Cascais e Oeiras tenham reformas mais elevadas, em 196 concelhos (dos 278 do Continente), estas pensões não chegam aos 500 euros.

Por seu turno, foi nos concelhos de Mourão, Odivelas e Albufeira que nasceram mais bebés, mas foi no Crato, Alcoutim e Aguiar da Beira que se registaram mais mortes. "No cruzamento entre nascimentos e óbitos, o estudo revela que Odivelas, Sintra, Albufeira, Valongo, Paços de Ferreira, Paredes, Braga, Vizela e Lousada foram os únicos concelhos em que os novos bebés superaram os registos de óbitos em cidadãos". lê-se no comunicado.

Quanto à mortalidade infantil, foi em Freixo de Espada à Cinta, Castelo de Vide e Castanheira de Pêra que se registou a maior taxa. Mas, entre 2017 e 2021, noutros 98 concelhos portugueses não se registou qualquer morte de bebés.