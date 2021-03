Álcool-gel e calças de fato-de-treino entram no cabaz da inflação no Reino Unido

© Pixabay

A pandemia mudou os hábitos das famílias e também o cabaz de bens com o qual o Gabinete Nacional de Estatísticas do Reino Unido acompanha a variação dos preços. A partir de agora, os dados de inflação passam a refletir os preços do álcool-gel, das calças de fato treino, dos pesos para fazer exercício em casa, mas também dos veículos híbridos e elétricos - outra tendência de consumo que, até aqui, não cabia nos indicadores de consumo das famílias.

O gabinete anunciou segunda-feira a revisão do cabaz de bens e serviços para cálculo do índice de preços no consumidor, juntando 17 novos itens à lista e retirando outros dez.

Nas entradas para a lista de compras oficial britânica, destacam-se os veículos híbridos e elétricos, depois de o governo do Reino Unido ter anunciado o fim das vendas de carros movidos a combustíveis fósseis em 2030.

Entram também o álcool-gel e a roupa mais desportiva a que as famílias se habituaram com os confinamentos trazidos pela pandemia. No caso, as calças de fato-de-treino para homens, visto que a seleção de roupa feminina no cabaz já incluía vestuário casual, explica o Gabinete, embora entrem no cabaz as sweatshirts femininas. Entram ainda os halteres, um equipamento de ginásio, que também chegou a casa de muitas pessoas com a pandemia.

Já as máscaras, um bem de primeira necessidade nos dias que correm, vão ficar de fora. "Foi tomada a decisão de não as incluir no entendimento de que a utilização e despesas de consumo podem decrescer rapidamente a partir do momento em que população esteja vacinada, podendo haver problemas na recolha dos preços no final de 2021", justifica a nota do gabinete.

O cabaz também é alargado para incluir outras tendências de consumo, com maior variedade de vegetais pré-preparados e a entrada de cuscuz na alimentação, e mais artigos de tecnologia: lâmpadas inteligentes e os chamados smartwatches.

Já nas saídas, os responsáveis britânicos de estatísticas chegaram à conclusão que alcatifas e cordões de ouro já não são aceitáveis no cabaz. No primeiro caso, porque muitos fabricantes fecharam portas e o artigo deixou de entrar na casa das famílias. Já o fio de ouro ao pescoço ainda não viu o fim dos seus dias, mas o gabinete de estatística considera desnecessário seguir o item, já que o preço deste acompanha o da matéria-prima, que está no cabaz.

O cabaz do índice de preços no consumidor britânico segue 180 mil preços mensalmente, em 140 pontos do Reino Unido.