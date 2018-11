Governo rejeita “compromissos” com Mexia para EDP voltar a pagar CESE

As centrais atribuídas por concurso público – como as centrais a carvão e gás da Tejo Energia e da Turbogás – e que até agora não estavam obrigadas a pagar a contribuição extraordinária sobre o setor da energia (CESE), criada pelo governo em 2014, poderão passar a ter este encargo já em 2019, deixou esta quarta-feira em aberto o ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes.

Em cima da mesa, disse o ministro, está também a extinção do mecanismo de clawback, agora que Espanha decidiu eliminar os impostos que provocavam um desequilíbrio face a Portugal. “Faz sentido olhar para o mecanismo de clawback e ver se ainda é pertinente. Na minha opinião, já não é pertinente neste momento. Está em cima da mesa a sua extinção”.

A resposta sobre a extensão da CESE surgiu na sequência de uma questão levantada pelo deputado do Bloco de Esquerda, Jorge Costa, sobre o facto do recente alargamento da taxa sobre o setor da energia também ao setor das renováveis (até agora isento) continuar a deixar de fora as centrais atribuídas por concurso público – como é o caso da Tejo Energia e da Turbogás -, o que “reduz a receita potencial desta medida de 30 milhões de euros calculada pelo governo para metade, pelo menos”. O deputado sugeriu corrigir esta questão na especialidade para incluir as centrais renováveis atribuídas por concurso.

“Sobre a extensão da CESE às renováveis sabe que concordamos com ela, e relativamente à questão dos concursos também, desde que exista uma tarifa garantida, e tudo faremos para que exista uma resposta afirmativa ao desafio que nos foi lançado. Tê-la-á certamente”, disse o ministro.

Do lado do Bloco de Esquerda, Jorge Costa congratulou-se com o facto de o ministro ter apoiado “a correção da norma orçamental da CESE em linha com o alerta feito pelo Bloco quanto à isenção das centrais atribuídas por concurso. Além da extensão às renováveis, fica definitivamente clara a inclusão das centrais a carvão e gás da Tejo Energia e da Turbogás (que têm usado este argumento para recusar o pagamento de CESE, contra o parecer da DGEG)”, disse ao Dinheiro Vivo o deputado bloquista.

A proposta de Orçamento do Estado para 2019 introduz a extensão da CESE às renováveis, apesar de todas os alertas já lançados pelas empresas do setor, mas o ministro garante que “é fundamental que ao estender a CESE às renováveis não nos equivoquemos e nada façamos que incentive um menor investimento”. Para isso, o governante anunciou no Parlamento que haverá uma isenção de dois anos no pagamento da CESE nos casos de reforço de potência das unidades eólicas e também no sobre-equipamento.

“Temos de distinguir de uma vez, porque não são em momento algum sinónimos, rendas excessivas e energia renováveis. Se persistirmos neste equívoco, não vamos mesmo cumprir as nossa metas”, disse Matos Fernandes, acrescentando ainda: “Não temos dúvidas sobre a pertinência de estender a CESE às renováveis, excluindo os pequenos produtores e a aplicação da CESE de forma a inibir novos investimentos. Isso seria muito negativo para que esses investimentos se concretizassem. Temos em Portugal mais de 1 GW licenciado no solar, sendo que o número de projetos concretizados é ainda muito incipiente e isso preocupa-nos bastante”

Questionado sobre as negociações em curso entre o governo e a EDP para que a elétrica volte a pagar CESE já em 2019 (depois de ter decidido suspender o pagamento), o ministro do Ambiente rejeitou ter assumido quaisquer “compromissos” recentes com a EDP, ou o seu CEO, António Mexia, contrapondo que “o compromisso é com os portugueses”.

Bruno Dias, deputado do PCP, questionou o ministro se, à semelhança da remodelação governamental, “houve transição energética na EDP”. E perguntou “que compromisso foi esse que o executivo assumiu” com a elétrica para que a EDP volte a pagar a CESE, depois de o deixar de fazer, alegando que o valor não era alocado à redução do défice tarifário. “O compromisso não foi com Dr. António Mexia nem com a EDP”, assegurou João Pedro Matos Fernandes, apesar de admitir que as verbas resultantes do alargamento da CESE às renováveis sejam para “aplicar na redução do défice tarifário, que é uma parcela muito significativa do IVA na eletricidade”.

Enquanto responsável pela pasta da energia, Matos Fernandes realizou o seu primeiro ato público precisamente na sede da EDP, durante um evento no qual o CEO da empresa António Mexia garantiu que a elétrica retomará os pagamentos da CESE assim que o governo cumprir a sua palavra: ou seja, transferindo os montantes destas taxa para reduzir o défice energético e ditando um prazo limite para uma contribuição que nasceu como extraordinária e se tornou permanente.

Com Lusa