Alemães são os principais adeptos do aluguer de autocaravanas em Portugal

Conhecer países de autocaravana é uma opção cada vez mais popular para passar férias. Em julho e agosto deste ano, a startup portuguesa Indie Campers registou um aumento nas reservas de 23% em Portugal e de 56% na Europa, face ao mesmo período do ano passado.

Numa nota enviada à imprensa esta terça-feira, a empresa revela que no topo das nacionalidades que escolhem conhecer Portugal de autocaravana estão os alemães, que representam 26% do volume de negócios. Seguem-se os portugueses, com 17% da quota. Franceses, espanhóis, italianos e suíços surgem nos lugares seguintes.

No que toca apenas ao mercado nacional a startup fundada em 2013 destaca um aumento das reservas de 67%. Os portugueses partem sobretudo de Lisboa, Porto e Faro, mas também de Milão e Roma. Em 2019 há ainda a assinalar o surgimento de cidades como Paris, Veneza e Reykjavik nas tendências de viagens dos portugueses.

A maior parte das autocaravanas da Indie Campers parte de Lisboa em direção a outros pontos do país. Ainda assim, Porto e Faro registaram uma subida de 43% na escolha dos turistas em relação ao ano passado.