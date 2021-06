Alemães voltam a casa, mas é cedo para dar verão como perdido

Algarve continua com procura por parte dos portugueses, que no ano passado rumaram em peso ao sul. © Maria João Gala /Global Imagens

Os regressos antecipados e cancelamento de férias previstas para as próximas semanas foram a consequência imediata do anúncio por parte da Alemanha de que quem chegar ao país vindo de Portugal terá de fazer uma quarentena de 14 dias, já a partir de terça-feira. Pelo menos foi assim no Algarve, região turística para a qual os alemães são importantes. "O impacto é negativo, porque o mercado alemão, não tendo a dimensão do Reino Unido, é o segundo mercado externo, o que vem frustrar ainda mais as boas perspetivas que tínhamos para o verão", adianta ao DN/Dinheiro Vivo o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).

Os alemães, explica Elidérico Viegas, preferem normalmente o barlavento algarvio, ocupando por norma hotéis junto à praia, havendo unidades hoteleiras que trabalham especificamente com este mercado. Os alemães, como "povo cumpridor", diz, vão ajustar os seus planos de acordo com a decisão das autoridades do seu país, que classificaram Portugal como uma área de variantes, por causa de disseminação da estirpe Delta.

E depois da Alemanha é de esperar que outros países façam o mesmo. É essa a expectativa de João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "Naturalmente que depois da indicação da Alemanha, é expectável que outros países, como a Áustria e a Suíça, de expressão alemã, acompanhem". Também a Holanda, o terceiro mercado mais importante para o Algarve, poderá vir a fazer o mesmo.

Para já, João Fernandes nota a "antecipação de regressos e o cancelamento de férias entre os dias 29 de junho e 13 de julho". O presidente do Turismo do Algarve, lembra, no entanto, que os meses em que os alemães mais procuram o Algarve é setembro e outubro e que, até lá, a situação pode mudar.

A Alemanha reavalia a decisão no dia 13 de julho. "Vamos aguardar", diz João Fernandes, que acredita que o avanço da vacinação em Portugal pode levar a uma reversão da decisão por parte da Alemanha.

Positivos são também, sublinha este responsável, os sinais dados pelo governo britânico, que admite levantar restrições no final de julho para quem tenha vacinação completa e regresse de um país da lista âmbar - que é o caso de Portugal - ou vermelha.

Verão incerto

Tanto Elidérico Viegas como João Fernandes consideram que ainda é cedo para avaliar como será este verão para o Algarve, porque tudo pode mudar de um momento para o outro. "Será certamente um verão que arranca com menos pujança, mas é muito difícil fazer prognósticos, tudo muda em pouco tempo, é muito difícil para as empresas", sublinha João Fernandes.

No ano passado os portugueses ajudaram a "salvar o verão". A procura nos meses de agosto, setembro e outubro cresceu mais de 20% em relação ao ano recorde que tinha sido 2019. Na impossibilidade de irem para fora, os portugueses fizeram turismo cá dentro, e o Algarve é um destino de eleição para as férias de verão.

Este ano o responsável do turismo da região aponta "uma procura expressiva dos portugueses, uma procura interessante do mercado nacional".

Mas também internamente há desenvolvimentos inesperados, como foi o caso do último fim de semana, com a cerca sanitária na Área Metropolitana de Lisboa. "Houve impacto no último fim de semana, tivemos contactos de inúmeras pessoas, que não sabiam se podiam sair ou não", explica Elidérico Viegas. Os cancelamentos foram inevitáveis. A utilização interna do certificado digital covid vem clarificar as regras e permitir a mobilidade, mas os responsáveis da AHETA e do Turismo de Portugal contestam o tratamento estatísticos dos casos de covid no Algarve, por causa do enorme peso da população flutuante. João Fernandes considera que os casos de covid dos "visitantes nacionais devem ser considerados na origem", admitindo dificuldade em fazer o mesmo em relação aos estrangeiros.

Ministro "lamenta"

Os ministro dos Negócios Estrangeiros, em declarações à Lusa, disse que "lamentava" a decisão da Alemanha, por ter "colocado o país inteiro. Há regiões que, do ponto de vista da covid-19, estão hoje numa situação preocupante, mas outras não", afirmou o Augusto Santos Silva.

A região autónoma da Madeira considera que o governo não fez o seu trabalho bem feito, explicando a Merkel a diferença de incidência nas várias regiões do país. E reclama uma "discriminação positiva" por parte das autoridades alemãs, porque não existe no arquipélago a variante Delta do vírus. "A Madeira não quer um tratamento de exceção, quer uma discriminação positiva porque tem condições" para isso, e "neste momento pode reclamá-la", disse à agência Lusa o secretário do Turismo e Cultura da região autónoma.

Para o governante madeirense, não existe qualquer "razão para considerar a Madeira no todo nacional e numa zona de risco de uma variante que a Madeira não tem". Eduardo Jesus censurou António Costa por não ter explicado à chanceler alemã que "existe uma região autónoma, que é a da Madeira, com duas ilhas, uma delas covid free há larguíssimas semanas [Porto Santo] e outra com apenas 65 casos positivos".