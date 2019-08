Pela primeira vez, Alemanha endivida-se a 30 anos e não pagará juros até 2050

O governo da Alemanha vai fazer, esta quarta-feira, algo inédito: um leilão de Obrigações do Tesouro (OT) com maturidade de 30 anos no qual irá propor pagar um cupão de 0%. Isto é, vai beneficiar de um empréstimo, mas não pagará um cêntimo em remuneração aos credores, até 2050. Nunca tal tinha acontecido neste prazo tão alargado.

Segundo fonte oficial, o Estado alemão pretende pedir emprestado a vários credores cerca de 2 mil milhões de euros, os quais só irá devolver (capital) em meados de agosto de 2050. Até lá, os credores que aceitarem o negócio de quarta-feira não receberão qualquer remuneração. A taxa de juro é 0%.

Em contrapartida, ficam com um valor em OT alemãs, um dos ativos mais seguros do mundo, que continua a ser muito procurado como refúgio e fator de isolamento face a outros investimentos de com rendibilidades mais voláteis e incertas.

Esta colocação de OT a 30 anos também está a ser vista como um teste das autoridades alemãs ao “apetite” que os investidores internacionais têm por ativos deste tipo e com este perfil; e para aferir, no fim de contas, o sentimento desses agentes, se estão mais pessimistas ou não.

Isto numa altura em que a maior economia da zona euro está estagnada e pode inclusive estar à beira de uma recessão, com consequências nefastas para a zona euro e, claro, Portugal.

Em contrapartida, a Alemanha é e continua a ser uma grande potência económica e industrial de referência mundial e as contas públicas do País oferecem uma tranquilidade adicional aos mais céticos.

Tem um excedente orçamental de 1% do PIB (produto interno bruto), um rácio da dívida de 58% do PIB (abaixo do limite máximo do Pacto de Estabilidade, 60%). No fundo, o governo tem margem de manobra para atuar no sentido de deter uma crise maior, se assim entender.

Esta situação — a República alemã a pagar juros zero pela dívida pública emitida no mercado primário — já tinha acontecido nas maturidades a 10 anos e mais recentemente nas famosas obrigações Schatz, a 2 anos. A 30 de julho último, o Tesouro federal endividou-se em 4 mil milhões de euros pelos quais nada pagará em juros até meados de julho de 2021, indica uma nota governamental (pdf).

Isto acontece quando a Alemanha já enfrenta taxas de juro negativas em todos os prazos obrigacionistas nos mercados secundários.

Por exemplo, esta terça-feira, a OT a 10 anos estava a negociar com uma taxa de juro de quase -0,7%. Desde finais de abril que a taxa passou a negativa e tem vindo a cair de forma contínua e persistente.

No prazo que será testado na quarta-feira (30 anos), as OT alemãs negoceiam com uma taxa de juro de quase -0,2%. Entrou em território negativo no início deste mês de agosto.

Este paradigma significa que os ativos públicos alemães (como os títulos da dívida) são tão valiosos e seguros que, na prática, os credores (bancos, fundos de investimento, fundos de pensões, gestoras de ativos) têm de pagar ao emitente para os deter nas carteiras de investimentos.

(atualizado às 20h45 com mais informação sobre o mercado das OT alemãs a 30 anos)