Alemanha exporta mais mas importa menos

As exportações da Alemanha atingiram 115.200 milhões de euros em julho, mais 3,8% do que no mesmo mês de 2018 e mais 0,7% que em junho, anunciou a agência federal de estatística alemã (Destatis).

Segundo dados provisórios divulgados hoje pela Destatis, as vendas da Alemanha a terceiros países, os que não pertencem à União Europeia (UE), aumentaram para 51.000 milhões de euros em julho, mais 9,8% face ao mesmo mês de 2018.

As exportações alemãs em julho caíram em julho para 41.300 milhões de euros para os países membros da zona euro, menos 0,2% do que no mesmo mês de 2018, e para 22.900 milhões de euros para os países da UE que não partilham a moeda comum, menos 1,1% que em julho do ano passado.

As importações de bens e serviços da Alemanha em julho diminuíram para 93.700 milhões de euros, menos 0,9% face ao mesmo mês do ano passado e menos 1,5% que em junho.

A maior economia europeia acumulou um excedente comercial de 21.400 milhões de euros, contra um de 16.400 milhões de euros no mesmo mês de 2018, apesar do excedente ser só de 20.200 milhões de euros se se corrigirem as variações sazonais e de calendário.