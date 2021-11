Alemanha: Olaf Scholz consegue formar coligação e será o sucessor de Angela Merkel

German Chancellor Angela Merkel and German Finance Minister and chancellor candidate Olaf Scholz confer during a session at the Bundestag, the lower house of parliament, on November 11, 2021 in Berlin (Photo by John MACDOUGALL / AFP) © AFP

Angela Merkel é uma das figuras incontornáveis da Zona Euro dos últimos anos. Ao fim de mais de uma década e meia, a chanceler prepara-se para sair de cena. O partido mais votado nas eleições de setembro, os sociais-democratas - SPD, na sigla germânica -, conseguiram um acordo para uma coligação com mais dois partidos para formar governo, de acordo com a imprensa internacional.

Berlim sempre defendeu o rigor das contas, e quando a crise da dívida soberana se abateu sobre os países do euro, no início da década passada, o Governo de Merkel manteve posições vistas por muitos como duras. A Grécia esteve quase para sair do euro mas Merkel tomou as rédeas da situação e travou a saída de Atenas. A crise dos migrantes pouco depois também colocou à prova a chanceler, que decidiu abrir as portas a milhares. Houve também o Brexit e, mais recentemente, a pandemia, que travou as economias do euro e levou ao desenvolvimento de Planos de Recuperação e Resiliência (PRR).

Merkel comandou o motor da economia da Zona Euro nos últimos 16 anos, navegou por cimeiras longas e decisivas para o futuro da moeda única e viu os governos da área do euro mudarem de mãos muitas vezes. E, 16 anos depois, a era Merkel aproxima-se rapidamente do fim. O candidato mais votado nas eleições de 26 de setembro, Olaf Scholz - que foi seu ministro das Finanças neste último mandato - depois de dois meses de negociações, conseguiu alcançar um acordo para formar uma coligação governativa com os Verdes e com o Partido Democrático Liberal (FDP na sigla germânica).

Os detalhes desta coligação vão ainda ser revelados nesta quarta-feira, mas uma das missões que o novo Governo de Berlim terá pela frente é o combate às mudanças climáticas, e os efeitos que têm na economia, bem como a promoção da digitalização da economia, como lembra a Bloomberg.

A agência de notícias aponta mesmo que uma das grandes bandeiras do sucessor de Merkel será a proteção do clima, tentando impulsionar o investimento em novas tecnologias e também a melhoria das infraestruturas germânicas. Berlim prevê mesmo deixar o carvão em 2030, oito anos antes do previsto - e acelerar a transição para carros elétricos.

O acordo de coligação alcançado vai assegurar a maioria na câmara baixa do parlamento alemão - que deverá assumir funções no início do próximo mês. Esta aliança tripartida - a primeira que é tentada à escala nacional na Alemanha - acabar por representar um conjunto de prioridades políticas, não só ao nível dos investimentos no clima, mas também uma subida do salário mínimo e um travão na dívida.