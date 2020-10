Alemanha prossegue caminho para esbater diferenças depois da reunificação

A Alemanha celebra este sábado, 03 de outubro, 30 anos da reunificação, com um país mais perto de eliminar as diferenças entre os lados leste e ocidental.

Com um país dividido em dois durante mais de meio século, depois da Segunda Guerra Mundial, a República Democrática Alemã (RDA) e a República Federal Alemã (RFA), foram oficialmente reunificadas a 03 de outubro de 1990, quase um ano depois da queda do muro de Berlim.

Um estudo do instituto de investigação económica alemão Ifo, divulgado no final de 2019, revelava que, enquanto os números da população residente no oeste do país continuam a subir, no Leste os valores são os mais baixos desde 1905.

Desde a Segunda Guerra Mundial, o leste da Alemanha perdeu cerca de 5 milhões de habitantes, enquanto a Alemanha ocidental ganhou 20 milhões de pessoas. Antes, a densidade populacional no país era praticamente igual.

Ainda assim, com a queda do muro de Berlim, a 09 de novembro de 1989, as diferenças entre os dois lados da Alemanha foram, lentamente, desaparecendo, apesar de muitas ainda permanecerem.

O Produto Interno Bruto (PIB) ‘per capita’ das regiões da antiga República Democrática Alemã (RDA), incluindo Berlim, representa atualmente 79,1% da do resto do país, de acordo com o relatório sobre a unidade alemã, divulgado em setembro deste ano em Conselho de Ministros. Em 1990, era de apenas 37%. O poder económico dos estados federados que pertenciam ao “lado soviético” quadruplicou em trinta anos.

A taxa de desemprego nas regiões da antiga Alemanha oriental também tem retrocedido nas últimas três décadas. Em 2005 era de mais de 15%, tendo baixado atualmente para menos de 10%. Em algumas áreas chega aos 6%, aproximando-se dos valores registados no sul do país, 4%.

Na antiga RDA, as mulheres têm maior acesso ao trabalho em tempo integral do que no ocidente (74% contra 68%), devido à melhor oferta de serviços de cuidados infantis, como jardins-de-infância. Apesar disso, os indicadores gerais são menos favoráveis.

A taxa de aprovação do sistema democrático e das suas instituições, que na ex-RFA é de 91%, atinge os 78% na parte oriental. Os ‘Länder’ do lado leste, excluindo a capital Berlim, tendem a votar mais na extrema-direita, geralmente acima de 20%.

Cerca de 50% da população alemã identifica-se, segundo dados atuais divulgados pela igreja, como protestante ou católica. Há 30 anos esse número era globalmente de 72%, mas na RDA apenas 30% dos cidadãos tinham afiliação religiosa.

O dia 03 de outubro é considerado feriado na Alemanha. A primeira data apontada para celebrar a reunificação foi 09 de novembro, dia da queda do muro de Berlim, mas a ideia foi rapidamente abandonada.

O dia 09 de novembro foi também a data, entre outros acontecimentos negativos na história, em que ocorreu a “Kristallnacht” (noite dos cristais), em que centenas de judeus foram assassinados e lojas e sinagogas destruídas em 1938.