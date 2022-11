Alentejo é a região europeia onde há mais mulheres inventoras

Portugal tem a segunda maior percentagem de mulheres inventoras na Europa, com uma quota de 27% © AFP

Portugal tem a segunda maior percentagem de mulheres inventoras na Europa. Esta é a conclusão do estudo publicado esta segunda-feira pelo Instituto Europeu de Patentes (IEP) que adianta ainda ser o primeiro lugar ocupado pela Letónia.

Este estudo é o primeiro do género a ser publicado pelo IEP e baseia-se "a percentagem de mulheres inventoras nomeadas em todos os pedidos de patentes junto do IEP entre 1978 e 2019", como explica o instituto em comunicado.

No que ao nosso país diz respeito e relativamente aos pedidos de patentes apresentados entre 2010 e 2019, 26,8% dos inventores são mulheres. O que se traduz em mais do dobro da média europeia. E de todas as regiões europeias é do Alentejo que surgem mais mulheres inventoras, com 34,9%.

Ainda no mesmo período (2019/2019), e por países, é a Letónia que lidera a tabela das mulheres inventoras com uma quota de 30,6%, ocupando Portugal o segundo lugar, com 27%. Seguem-se a Croácia (com 25,8%) e a Espanha (com 23,2%). As percentagens mais baixas pertencem à Alemanha (10%), ao Luxemburgo (10%), ao Liechtenstein (9,6%) e à Áustria (8%).

No entanto, e apesar do número total de mulheres inventores ter aumentado nas última décadas - (de 2% no final dos anos 70 para 13,2% em 2019) - , o estudo não deixa de frisar que continua a existir desigualdade entre os géneros. Desigualdade essa que também foi verificada entre a Europa e outros países. Como explica o estudo, a taxa de mulheres inventoras na Europa é superior à do Japão (9,5%), mas inferior à da Coreia do Sul (28,3%), da China (26,8%), e dos EUA (15,0%).

Para António Campinos, o presidente do Instituto Europeu de Patentes, "Este estudo demonstra que foram feitos progressos nas últimas décadas no sentido de uma maior inclusão no campo das patentes, com alguns países europeus, como Portugal, a liderar no que respeita a percentagem de mulheres inventoras. Mas também demonstra que é preciso fazer mais. A promoção da mulher na ciência e na inovação continua a ser um grande desafio para a Europa e, no entanto, este é um fator chave na sua sustentabilidade e competitividade futuras".

O documento salienta, ainda, que a maioria das mulheres inventoras é proveniente das universidades e organizações públicas (19,4% em 2010-19 em toda a Europa, 36% em Portugal), ao passo que das empresas privadas ficam-se pelos 10,0% em toda a Europa e 19,4% em Portugal. "O importante papel das universidades portuguesas na promoção das mulheres inventoras é também demonstrado pela percentagem de 47% de mulheres entre os doutorados portugueses em STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática), uma quota mais elevada do que em França (37%) ou na Alemanha (33%)", ressalva o IEP.

Aquele organismo revela também que há uma maior probabilidade de se encontrarem mulheres em equipas de inventores do que enquanto inventoras individuais, mas estas tendem a ter menos cargos de chefia nessas mesmas equipas do que os homens.

Já no que às áreas onde as mulheres inventoras se destacam, o IEP diz que o setor tecnológico tem a maior percentagem (22,4% em 2010-19 na Europa, 42,3% em Portugal) enquanto a engenharia mecânica (5,2% na Europa, 13,4% em Portugal) tem a percentagem mais baixa.