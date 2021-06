Alerta Deco: Ajudas nos serviços de luz, água, gás e telecom chegam ao fim dia 30

Corte de serviços volta a ser possível a 1 de julho © Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens

As medidas foram implementadas no contexto da pandemia, para dar resposta temporária às dificuldades enfrentadas pelos consumidores que perderam rendimentos, assegurando apoios e garantindo o acesso aos serviços públicos essenciais. Mas a medida, temporária e excecional, veio com prazo. E este tem data para terminar, a 30 de junho.

O que significa que a partir de julho a falta de pagamento de faturas da luz, do gás, da água ou de serviços de telecomunicações voltam a poder resultar no corte desses fornecimentos e acesso.

O alerta é deixado pela Deco, que vinca que, até 30 de junho de 2021, "o fornecimento de eletricidade, gás natural e água não pode ser cortado, ainda que por falta de pagamento das faturas; tall como os serviços de telecomunicações não podem ser suspensos até 30 de junho, por falta de pagamento das faturas, em caso de desemprego, de quebra de rendimentos do agregado familiar igual ou superior a 20%, ou de infeção por covid". Mas estes direitos terminam a 30 de junho.

"Os consumidores que se encontrem em situação de desemprego, ou de quebra de rendimentos do agregado familiar igual ou superior a 20% face aos rendimentos do mês anterior, podem cancelar o seu contrato de telecomunicações sem qualquer penalização, até 30 de junho. Em alternativa, e nas mesmas condições, podem solicitar a suspensão do contrato de telecomunicações, sem penalizações, retomando-o a 1 de janeiro de 2022, ou noutra data a acordar com o operador", esclarece ainda a instituição que defende os direitos dos consumidores.

A partir de 1 de julho, porém, "caso existam valores em dívida, as empresas poderão cortar os serviços, desde que enviem um pré-aviso de corte nos termos da lei".

Considerando o prazo iminente, a Deco aconselha, nos casos em que haja valores em dívida, a que os consumidores negoceiem um "plano de pagamentos adequado aos seus rendimentos atuais", reforçando a sua disponibilidade na prestação da ajuda neccessária, por exemplo no contacto com a empresa fornecedora "para estabelecer um plano de pagamentos justo e adequado aos seus rendimentos".

"A Deco está disponível para ajudar através dos seguintes contactos: telefone 21 371 02 00; deco@deco.pt e formulário no site."

A instituição explica que já questionou as entidades reguladoras sobre o universo de consumidores afetados no sentido de se "encontrarem soluções que reforcem a sua proteção atenta a sua especial vulnerabilidade, bem como procurou junto dos prestadores de serviços estabelecer contactos céleres e eficazes para resolução das situações" que os consumidores lhe façam chegar.