Alex Armand: "Existe grande procura por saber o impacto da poluição na economia"

Tejo, Lisboa © Direitos reservados

Saber até que ponto a contaminação das águas costeiras prejudica o desenvolvimento económico é o ponto de partida que o investigador italiano Alex Armand, da Nova SBE/NovAfrica, se propõe estudar a nível mundial, a partir de Lisboa, ao longo dos próximos cinco anos, com uma bolsa de 1,4 milhões de euros, atribuída pelo European Reserch Council, a primeira em Portugal em economia.



Onde será realizada a investigação? É local, nacional ou global?

A equipa de investigação estará sediada em Portugal, mas a investigação é de natureza global. Faremos uso de conjuntos de dados que permitam estudar a questão da contaminação das águas costeiras à escala global.

Quantas pessoas estarão envolvidas na equipa de investigação e onde? Quantos portugueses? Que especialidades e nacionalidades?

A equipa é de cariz internacional e a composição está ainda em curso, no sentido de que nos próximos meses vão abrir algumas vagas no mercado internacional. Será composto pelo investigador principal (eu, Alex Armand). Serei complementado por dois investigadores pós-doutorados e dois estudantes de doutoramento com experiência em economia e em análise de sistemas de informação geográfica (SIG), por um biólogo marinho e por um especialista em saúde pública em zonas costeiras.

Que tipo de recolha de dados será feita? Quais são as principais etapas do estudo?

Como parte do estudo, vamos homogeneizar e analisar uma ampla gama de dados disponíveis publicamente. Isso inclui medições por satélite para avaliar as características da água e atmosféricas, pesquisas em domicílios georeferenciados para apurar o comportamento humano e dados baseados em eventos para obter informações sobre violência, que pode ser um subproduto da contaminação quando a segurança alimentar também é afetada.

Alex Armand, investigador da Nova SBE/NovAfrica © Direitos reservados

Quais são os principais parâmetros de poluição que serão levados em consideração?

Vamos-nos concentrar em indicadores que podem ser registados de satélites. Uma delas é a concentração de clorofila-a, que representa a quantidade de fitoplâncton e biomassa. A concentração excessiva de nutrientes dos poluentes causa abundância de fitoplâncton, o que aumenta a mortalidade marinha. Um indicador alternativo é representado pela matéria total em suspensão, que captura partículas finas da atividade natural ou humana.

Quais as atividades económicas que serão alvo particular de análise?

O nosso foco principal é o desenvolvimento económico geral. Planeamos medir esse resultado por meio de uma variedade de indicadores que fornecem uma medição em alta resolução. Uma delas é representada pela luminosidade da luz noturna, é captada por satélites e é um indicador bem reconhecido do rendimento e produtividade. Também faremos uso de dados domésticos disponíveis para construir medidas de bem-estar familiar. Em termos de atividades económicas, iremos focar-nos também em indicadores mais específicos da pesca, que também podem ser obtidos através de observações de satélites, por exemplo, através da luz emitida por barcos à noite.

Que tipo de conclusões são esperadas?

O nosso objetivo é entender e quantificar os impactos locais e globais da poluição costeira no desenvolvimento económico. Embora haja incerteza sobre a magnitude desses efeitos, esperamos medir grandes impactos, especialmente para os países mais pobres. A identificação desses efeitos permitirá não apenas informar os políticos sobre a importância do problema, mas também prever impactos futuros, identificando áreas que estão mais em risco no futuro.

A quem serão dirigidas as conclusões do projeto?

Existe uma grande procura por conhecimento sobre os impactos da poluição no desenvolvimento económico. Por esse motivo, esperamos criar não apenas um grande impacto científico, visando a comunidade de pesquisa nas áreas de economia e ciências ambientais, mas também um impacto político. No final, "prevenir a poluição marinha de todos os tipos" é um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.