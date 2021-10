Alexandra Leitão deixa margem para aumentos nos salários de entrada de técnicos superiores em 2022

Alexandra Leitão, ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública © EPA/ANTÓNIO PEDRO SANTOS

A proposta do Orçamento do Estado para 2022, a aprovar esta sexta-feira em Conselho de Ministros, vai prever uma despesa de cerca de 225 milhões de euros brutos para uma atualização em 0,9% na generalidade dos salários, mas também incluirá margem para que o governo eleve os salários de entrada das três carreiras gerais da função pública, incluindo ainda uma valorização para técnicos superiores com doutoramento.

O espaço foi assumido pela ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, após reuniões negociais com os sindicatos da função pública nas quais voltou a remeter para janeiro discussões sobre novos níveis salariais de entrada para assistentes operacionais e assistentes técnicos, empurrados pelo salário mínimo, e para técnicos superiores. E nas quais deu conta da intenção de atualizar transversalmente as remunerações das administrações públicas em 0,9%, após na última segunda-feira ter indicado que a situação macroeconómica não permitiria subidas para todos.

A mudança, três dias mais tarde, foi justificada com a revisão em alta das previsões de crescimento do Ministério das Finanças, de 4% para 4,6% em 2021, e de 4,9% para 5,5% no próximo ano.

"Mudou uma revisão em alta na apresentação que o senhor ministro das Finanças fez na Assembleia", explicou. "Tendo em conta tudo isso, e a vontade que eu manifestei na segunda-feira de que era o desejo de todo o governo que pudesse haver esta valorização, foi possível. Com esforço, naturalmente, mas que é justo para os trabalhadores da Administração Pública que tiveram no último ano um papel tão importante. Foi o esforço que conseguimos fazer tendo em conta essa revisão".

Segundo a ministra da Administração Pública, mantêm-se entretanto os restantes propósitos. "A saber: a valorização das posições de ingresso nas carreiras de técnico superior e de assistente técnico e, naturalmente, na posição de assistente operacional em função do que vier a ser o aumento do salário mínimo nacional", detalhou.

Já quanto à margem disponível em concreto para decidir as subidas, não foi dada indicação de um valor. "Como os valores concretos das outras medidas vão ainda ser objeto de negociação a partir de janeiro seria prematuro dizer, mas acrescerão", afirmou. "(Há) um valor mínimo e máximo trabalhado com o Ministério das Finanças, mas como não é ainda um valor que tenhamos apresentado aos sindicatos será prematuro apresentá-lo aqui".

O Programa de Estabilidade, apresentado em abril, previa acomodar em 2022 a subida do salário mínimo na função pública com um valor de 72 milhões de euros.

Alexandra Leitão assegurou que as negociações que ocorrerão no primeiro trimestre do próximo ano irão "a tempo de algo acontecer em 2022", mas não se comprometeu ainda com uma aplicação retroativa dos aumentos nas posições de entrada das carreiras gerais. Segundo a ministra, "vai depender de uma série de coisas". "Há todo um processo orçamental que há de decorrer na Assembleia da República e, portanto, as concretizações terão de ser para a negociação em janeiro".

Já sobre a elevação do nível remuneratório para técnicos superiores não apenas no ingresso na carreira, mas também para aqueles que já estão há alguns anos colocados no primeiro nível remuneratório, a ministra pôs no cenário a possibilidade de subidas faseadas. "Ainda que gradualmente, teremos sempre que aplicar isso às pessoas que estão na mesma posição daqueles que entram - ainda que gradualmente", sublinhou.